Дівчина-поліцейська кинула службу і заробила мільйони продажем відвертих фото

Публікуючи відверті фото і відео на закритій платформі, за кілька років колишня офіцер поліції зуміла заробити мільйонний статок.

27-річна Шарлі Роуз з англійського графства Ессекс, що служила в місцевій поліції, вирішила, що захист правопорядку ніколи не зробить її багатою та знаменитою, і вирішила круто змінити своє життя, передає The Daily Mail.

Коли їй було 19 років, вона влаштувалася в поліцію і збиралася працювати з собаками, щоб підтримати кінологічний відділ і робити кар'єру. Однак через рік Шарлотта пішла зі служби, оскільки їй було не комфортно працювати в колективі, де переважали чоловіки.

Вона недовго горювала щодо відсутності зайнятості і мріяла про власну справу. Дівчина для початку вирішила стати моделлю і рекламувати нижню білизну. Одного разу її друг запропонував їй прийти на пробну зйомку і позувати з елітними спорткарами, зокрема з Lamborghini, фанатом якого була Роуз. Вже незабаром її фото отримали величезну популярність, а машину розкупили.

Потім дівчина зареєструвалася на спеціальній закритій платформі у 2016 році. До цього ресурсу користувачі отримують доступ за певну плату, а творці контенту пропонують підписникам фото і відео на свій розсуд. Це можуть бути як рольові ігри, так і уроки, бесіди або просто дружба.

Шарлотта стала однією зі 100 перших дівчат, яких запросили в платформу для спілкування з фанатами. У 2018 році портал став набирати популярність, і Роуз вирішила поставитися до свого контенту більш грунтовно, присвячуючи сайту від 14 до 16 годин на день. За її словами, відтоді вона забула, що таке відпочинок, проте зуміла заробити мільйони фунтів стерлінгів.

"Я не можу згадати останній день, коли у мене був вихідний, і я працюю мінімум 10-12 годин в день, фотографуючи, відповідаючи на повідомлення, керуючи своїми обліковими записами у соціальних мережах і складаючи плани контенту. Якщо я візьму відпустку, гроші не надійдуть, тому я відчуваю необхідність працювати кожен день і досягати своїх власних цілей — це постійна боротьба з самим собою, щоб досягти більшого", — розповіла вона.

Дохід Роуз різко виріс після того, як протягом року вона заробляла 11 тисяч фунтів стерлінгів на місяць. Зараз ця сума багаторазово зросла і становить від 115 тисяч до 150 тисяч фунтів стерлінгів на місяць.

При цьому дівчина зізнається, що витрачає не більше п'яти відсотків від доходу, а решту грошей вона інвестує в нерухомість і в свій бренд біодобавок. Крім того, вона здійснила давню мрію і купила собі фіолетовий Lamborghini за 265 тисяч фунтів стерлінгів.

[ + – ] На зароблені гроші дівчина здійснила мрію, купивши фіолетовий Lamborghini Фото: Instagram/CHARLIE ROSE

Зараз Шарлотта входить в 0,09% кращих творців даної платформи. Ключем до свого успіху вона вважає те, що зміст її профілю є менш ризикованим на відміну від інших, в ньому немає грубого контенту, а на сторінці яскраво представлена її індивідуальність.

"Я буду розігрувати рольові ігри і розмовляти з камерою, ніби це хлопець, і висвітлювати деякі фантазії, але переважно я говорю з ними. Це особисте для мене, і я побудувала відносини з жменькою моїх шанувальників, з якими я спілкуюся кожен день і знаю їх від душі. Я знаю імена їхніх дітей, їх посади, і, якщо у них буде поганий день, я пришлю голосову замітку і кілька фотографій моїх собак, щоб підбадьорити їх", — розповідає Шарлотта про специфіку свого спілкування з підписниками.

За її словами, інших дівчат шокують суми, які вона заробляє, оскільки їм доводиться виробляти на камеру набагато більш відверті речі, ніж просто розмови. Відчуваючи постійну конкуренцію, Роуз намагається зробити свій контент ще більш цікавим і нішевим.

При цьому вона активно розвиває бізнес із просуванню харчових добавок, і за минулий рік оборот її компанії склав мільйон фунтів стерлінгів. Незабаром вона сподівається подвоїти цю суму.

Нагадаємо, настоятелька євангелістської церкви Андресса Урич покинула релігійну громаду після шести років служби, щоб взяти участь в конкурсі найкрасивіших сідниць Miss BumBum Brazil, який відбудеться в Сан-Паулу у липні 2021 року.