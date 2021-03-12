Девушка-полицейская бросила службу и заработала миллионы на продаже откровенных фото

Публикуя откровенные фото и видео на закрытой платформе, за несколько лет бывшая офицер полиции сумела сколотить миллионное состояние.

27-летняя Шарли Роуз из английского графства Эссекс, служившая в местной полиции, решила, что защита правопорядка никогда не сделает ее богатой и знаменитой, и решила круто изменить свою жизнь, передает The Daily Mail.

Когда ей было 19 лет, она устроилась в полицию и собиралась работать с собаками, чтобы поддержать кинологический отдел и делать карьеру. Однако через год Шарлотта ушла со службы, поскольку ей было не комфортно работать в коллективе, где преобладали мужчины.

Она недолго горевала по поводу отсутствия занятости и мечтала о собственном дела. Девушка для начала решила стать моделью и рекламировать нижнее белье. Однажды ее друг предложил ей прийти на пробную съемку и позировать с элитными спорткарами, в том числе с Lamborghini, фанатом которого была Роуз. Уже вскоре ее фото приобрели огромную популярность, а машину раскупили.

Затем девушка зарегистрировалась на специальной закрытой платформе в 2016 году. К этому ресурсу пользователи получают доступ за определенную плату, а создатели контента предлагают подписчикам фото и видео на свое усмотрение. Это могут быть как ролевые игры, так и уроки, беседы или просто дружба.

Шарлотта стала одной из 100 первых девушек, которых пригласили в платформу для общения с фанатами. В 2018 году портал стал набирать популярность, и Роуз решила отнестись к своему контенту более основательно, посвящая сайту от 14 до 16 часов в день. По ее словам, с тех пор она забыла, что такое отдых, однако сумела заработать миллионы фунтов стерлингов.

"Я не могу вспомнить последний день, когда у меня был выходной, и я работаю минимум 10-12 часов в день, фотографируя, отвечая на сообщения, управляя своими учетными записями в социальных сетях и составляя планы контента. Если я возьму отпуск, деньги не поступят, поэтому я чувствую необходимость работать каждый день и достигать своих собственных целей – это постоянная борьба с самим собой, чтобы добиться большего", – рассказала она.

Доход Роуз резко вырос после того, как в течение года она зарабатывала 11 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Сейчас эта сумма многократно возросла и составляет от 115 тысяч до 150 тысяч фунтов стерлингов в месяц.

При этом девушка признается, что тратит не больше пяти процентов от дохода, а остальные деньги она инвестирует в недвижимость и в свой бренд биодобавок. Кроме того, она осуществила давнюю мечту и купила себе фиолетовый Lamborghini за 265 тысяч фунтов стерлингов.

[ + – ] на заработанные деньги девушка осуществила мечту, купив фиолетовый Lamborghini Фото: Instagram/CHARLIE ROSE

Сейчас Шарлотта входит в 0,09% лучших создателей данной платформы. Ключом к своему успеху она считает то, что содержание ее профиля является менее рискованным в отличие от других, в нем нет грубого контента, а на странице ярко представлена ее индивидуальность.

"Я буду разыгрывать ролевые игры и разговаривать с камерой, как если бы это был парень, и освещать некоторые фантазии, но в основном я говорю с ними. Это личное для меня, и я построила отношения с горсткой моих поклонников, с которыми я общаюсь каждый день и знаю их от души. Я знаю имена их детей, их должности, и, если у них будет плохой день, я пришлю голосовую заметку и несколько фотографий моих собак, чтобы подбодрить их", – рассказывает Шарлотта о специфике своего общения с подписчиками.

По ее словам, других девушек шокируют суммы, которые она зарабатывает, поскольку им приходится выделывать на камеру гораздо более откровенные вещи, чем просто разговоры. Ощущая постоянную конкуренцию, Роуз пытается сделать свой контент еще более интересным и нишевым.

При этом она активно развивает бизнес по продвижению пищевых добавок, и за прошлый год оборот ее компании составил миллион фунтов стерлингов. Вскоре она надеется удвоить эту сумму.

Напомним, настоятельница евангелистской церкви Андресса Урач покинула религиозную общину после шести лет службы, чтобы поучаствовать в конкурсе самых красивых ягодиц Miss BumBum Brazil, который состоится в Сан-Паулу в июле 2021 года.