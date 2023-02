Вийшов останній трейлер четвертої частини "Джона Віка" з Кіану Рівзом

У фільмі з'являється новий чотирилапий герой, який, цілком імовірно, замінить Віку втраченого друга.

Студія Lionsgate представила фінальний трейлер довгоочікуваної нової частини бойовика "Джон Вік: Глава 4" із Кіану Рівзом у головній ролі.

Крім уже знайомих персонажів, у картині з'являється нове обличчя, точніше, морда: на кадрах видно собаку. Як відомо, у першій частині фільму Джон Вік, найманий вбивця на пенсії, розлютився після того, як його улюбленого собаку було вбито. Тварина стала подарунком головного героя від його вмираючої дружини. Коли група кілерів припустилася помилки, вбивши його улюбленого пса, Вік вийшов із відставки і влаштував криваву помсту.

Тепер Джон виборює своє життя, намагаючись знищити таємничу організацію кілерів, відому як High Table, у фінальному трейлері. Останній містить трек Nas 2001 року "Got Ur Self a Gun" (який є семплом музичної теми The Sopranos Woke Up This Morning), а також містить кадри з ймовірним новим чотирилапим компаньйоном Віка.

Трейлер починається з того, що таємничий ді-джей вмикає пісню, заявляючи: "Ця пісня для вас, містер Вік". Джон зустрічається з Королем Бауері (Лоуренс Фішберн), який дарує йому новий (ймовірно, куленепробивний) костюм, додаючи: "42 звичайних, чи не так?"

За кілька секунд герой Рівза у переповненому нічному клубі влаштовує розправу з кількома вбивцями. Потім у кадрі з'являються Сімадзу (Хіроюкі Санада) та Маркіз (Білл Скаршґорд).

В інших моментах видно, як Джон бере участь у перестрілці біля Єлисейських полів у Парижі з видом на Тріумфальну арку. У цей же момент з'являється пес, який біжить по дахах автомобілів і кусає за руку людину, яка намагається вбити Віка.

Останній кадр показує, як собака дивиться на Джона, а той — на нього.

У фільмі, прем'єра якого запланована на 24 березня, також знімаються Наталія Тена, Еймі Кван, Марко Зарор та Кленсі Браун.

Раніше Фокус писав, чому прем'єру картини було перенесено майже на рік, а також про те, що Кіану Рівз подарував команді каскадерів після закінчення роботи над фільмом.