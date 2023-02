Вышел последний трейлер четвертой части "Джона Уика" с Киану Ривзом

В фильме появляется новый четвероногий герой, который, вполне вероятно, заменит Уику потерянного друга.

Студия Lionsgate представила финальный трейлер долгожданной новой части боевика "Джон Уик: Глава 4" с Киану Ривзом в главной роли.

Кроме уже знакомых персонажей, в картине появляется новое лицо, вернее морда: на кадрах виден пес. Как известно, в первой части фильма Джон Уик, наемный убийца на пенсии, впал в ярость после того, как его любимая собака была убита. Животное стало подарком главному герою от его умирающей жены. Когда группа киллеров совершила ошибку, убив его любимого пса, Уик вышел из отставки и устроил кровавую месть.

Теперь Джон борется за свою жизнь, пытаясь уничтожить таинственную организацию киллеров, известную как High Table, в финальном трейлере. Последний включает в себя трек Nas 2001 года "Got Ur Self a Gun" (который является семплом музыкальной темы The Sopranos Woke Up This Morning), а также содержит кадры с вероятным новым четвероногим компаньоном Уика.

Трейлер начинается с того, что таинственный ди-джей включает песню, заявляя: "Эта песня для вас, мистер Уик". Джон встречается с Королем Бауэри (Лоуренс Фишберн), который дарит ему новый (вероятно, пуленепробиваемый) костюм, добавляя: "42 обычных, не так ли?"

Через несколько секунд герой Ривза в переполненном ночном клубе устраивает расправу с несколькими убийцами. Затем в кадре появляются Симадзу (Хироюки Санада), и Маркиз (Билл Скарсгард).

В других моментах видно, как Джон участвует в перестрелке возле Елисейских полей в Париже, с видом на Триумфальную арку. В этот же момент появляется пес, который бежит по крышам автомобилей и кусает за руку человека, пытающегося убить Уика.

Последний кадр показывает, как собака смотрит на Джона, а тот – на нее.

В фильме, премьера которого запланирована на 24 марта, также снимаются Наталья Тена, Эйми Кван, Марко Зарор и Клэнси Браун.

Ранее Фокус писал, почему премьера картины была перенесена почти на год, а также о том, что Киану Ривз подарил команде каскадеров после окончания работы над фильмом.