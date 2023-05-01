Софія Річі поділилася знімками медового місяця з Елліотом Грейнджем

Софія Річі й Еліот Грейндж у медовий місяць здаються ще закоханішими, ніж будь-коли.

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24-річна американська модель Софія Річі та її чоловік, 29-річний британський музичний продюсер Еліот Грейндж, проводять медовий місяць на тропічних островах. У своєму Instagram молодша дочка Лайонела Річі поділилася фотографіями з відпочинку молодят.

"Пощастило мені! День за вночі 🤍", — підписала пост Річі.

На одному знімку її чоловік сидить за окремим столиком на пляжі в оточенні пелюстків троянд. Вечеря, яка була подана під навісом, складалася з гострого коктейлю "Еліот" і фруктового напою "Софія". У меню була фраза "Назавжди — це недостатньо довго".

Фото: Instagram @sofiarichiegrainge Фото: Instagram @sofiarichiegrainge

Річі була розкішною з цієї нагоди, обравши золоту міні-сукню з паєтками з вирізом на шиї, яку вона доповнила сумочкою у формі собачки.

Софія Річі Фото: Instagram @sofiarichiegrainge

Нагадаємо, весілля Софії Річі й Елліота Грейнджа відбулося в розкішному готелі Hotel du Cap-Eden-Roc на Французькій Рив'єрі в суботу, 22 квітня. А наступного дня в мережі з'явилися перші кадри з нареченою в розкішному вбранні від Chanel, під час урочистостей дівчина змінила цілих три наряди.

Також Фокус писав, що серед суконь було міні, натхнене подіумним образом, змодельованим Клаудією Шиффер у 1993 році. 52-річна легенда подіуму відреагувала на свою роль у розкішному весіллі Річі, поділившись фотографією себе в оригінальній сукні разом із одним знімком із версії нареченої.