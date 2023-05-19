Гайді Клум із чоловіком провели романтичний мініпікнік (фото)

Гайді Клум підтримує чоловіка під час його світового турне із гуртом Tokio Hotel.

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Німецька супермодель, телеведуча та актриса Гайді Клум поділилася у своєму Instagram-акаунті новими знімками з чоловіком, 33-річним музикантом Томом Каулітцем. На фотографіях закохана пара насолоджувалася пивом та бутербродами біля води у Гамбурзі.

Подружжя зупинилося у своїй рідній Німеччині під час світового турне Tokio Hotel, гітаристом якої є Каулітц.

Гайді та Том, які одружилися у 2019 році, притиснулися один до одного на першому знімку, а модель одягла пухнастий капелюх-відро. Аксесуар гармоніював із її золотими локонами. Закохані були у сонцезахисних окулярах та тримали в руках недоїдені бутерброди.

Гайді Клум і Том Каулітц Фото: Instagram heidiklum

"ГАМБУРГ. #beyondtheworldtour2023 @tokiohotel", — написала Гайді у підписі до публікації.

Колишній ангел Victoria's Secret родом із Бергіш-Гладбаха, а її чоловік із Лейпцигу. Зараз Гайді підтримує Каулітца під час його туру із гуртом Tokio Hotel.

Нагадаємо, Гайді Клум звинуватили у монетизації материнства через фотосесію у спідній білизні з дочкою.

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум та її чоловік Том Каулітц поділилися оголеними фото на честь четвертої річниці шлюбу.