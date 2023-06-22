Амінокислота юності: що всім варто знати про таурин

Учені виявили, що амінокислота таурин відповідає за здоров'я та тривалість життя.

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Багато людей хочуть прожити довге та здорове життя. Але чинники, які призводять до старіння, дуже складні, і вчені все ще досліджують їхню природу. Нове дослідження припускає, що поживна речовина таурин може бути одним із таких факторів. Про це пише Prevention.

Дослідження, опубліковане в журналі Science, проведене десятками вчених, що досліджують старіння по всьому світу, включало кілька перевірок на тваринах і людях.

Спочатку були вивчені рівні таурину в крові мишей, мавп і людей, й вчені виявили, що з віком його рівень знижується. Наприклад, у 60-річних людей рівень таурину був приблизно втричі меншим, ніж у 5-річних дітей.

Потім дослідники взяли 250 14-місячних мишей (яким близько 45 років у перерахунку на людське життя) і щодня давали їм або болюс таурину, або контрольний розчин. Вчені виявили, що у самок мишей, які отримували таурин, тривалість життя була на 12% більше, а у самців — на 10%. (Це означало три-чотири додаткових місяці у мишей і близько семи-восьми років у людей).

Це викликає багато запитань про таурин та його використання. Ось що вам потрібно знати.

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Що таке таурин?

Таурин — це амінокислота, яка природним чином міститься в продуктах із високим вмістом білка, як-от м'ясо або риба, — каже Джессіка Кордінг, доктор медичних наук.

За даними клініки Майо, тіло використовує таурин для виробництва енергії, а також допомагає організму переробляти жовчні кислоти і балансувати рідини, солі та мінерали.

"На відміну від багатьох інших амінокислот, таурин не використовується при побудові білків", — каже Скотт Кітлі, доктор медичних наук. "Він вважається напівнезамінним мікроелементом, тому що організм може виробляти деяку кількість таурину, але не завжди достатню. Отже, дієтичне харчування іноді необхідне, особливо під час стресу".

За словами Кітлі, таурин міститься "в достатку" в мозку, сітківці, серці та клітинах крові, які називаються тромбоцитами.

У чому переваги таурину

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Існує не так багато досліджень про вплив таурину на людину. Однак дослідження показали, що він бере участь у кількох мозкових процесах. "Це важлива поживна речовина для роботи мозку", — каже Кордінг.

За словами Кордінга, його також іноді називають важливою поживною речовиною для здоров'я серця. Результати дослідження довели, що таурин має протизапальну дію на організм, може допомогти регулювати кров'яний тиск і навіть захистити від ішемічної хвороби.

"До цього дослідження таурин уже був визнаний за різні потенційні переваги для здоров'я", — каже Кітлі. "Це може допомогти в лікуванні діабету за рахунок поліпшення контролю рівня глюкози та зниження резистентності до інсуліну. Таурин також може мати антиоксидантні властивості, потенційно допомагаючи боротися із запаленням та захищати клітини організму від пошкоджень".

"Але більша частина потенційних переваг приймання таурину була пов'язана із дослідженнями на тваринах і в лабораторних умовах, а не над людьми", — каже Кері Ганс, доктор медичних наук. "Наразі я не впевнена, що є достатньо клінічних даних, щоб рекомендувати вживання таурину", — каже вона. "Більшість людей можуть отримувати достатню кількість зі свого щоденного раціону разом із тим, що виробляє їхнє тіло".

У яких продуктах міститься таурин?

Фото: Getty Images

Ви можете отримати таурин із певних продуктів:

Морепродукти : молюски, лосось та скумбрія багаті на таурин.

: молюски, лосось та скумбрія багаті на таурин. М'ясо : курка, яловичина і свинина містять таурин, а темні сорти м'яса зазвичай містять більше таурину, ніж білі.

: курка, яловичина і свинина містять таурин, а темні сорти м'яса зазвичай містять більше таурину, ніж білі. Молочні продукти : молоко та інші молочні продукти, такі як сир і йогурт.

: молоко та інші молочні продукти, такі як сир і йогурт. Енергетичні напої. Багато енергетичних напоїв містять таурин. "Варто зазначити, що ці напої часто також містять велику кількість кофеїну та цукру, що може не відповідати здоровому харчуванню", — каже Кітлі.

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