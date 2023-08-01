Меган Фокс показала чергову пляжну фотосесію в білій мінісукні
Меган Фокс намочила одяг для чергової сексуальної пляжної фотосесії.
37-річна американська акторка і модель, а також мати трьох дітей Меган Фокс знову потішила своїх шанувальників відвертим контентом. Зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фотографій у бікіні, демонструючи підтягнуту і струнку фігуру.
Зірка "Трансформерів" була в білій сукні на тонких бретелях з необробленими краями, яка після промокання стала напівпрозорою. Красуня-брюнетка показала кілька сексуальних фото, позуючи з димчастим макіяжем очей і рожевою помадою. Над макіяжем працювала відома візажистка Дженна Крістіна.
Фокс підписала гарячі кадри, зняті Сібель Леві: "Пропоную уроки серфінгу. Посилання в біо". На жаль, наразі в біографії профілю немає посилання, тому її підписникам доведеться почекати, перш ніж вони приєднаються до неї на пляжі.
"Ти прекрасно усвідомлюєш, що це незаконно, так добре?" — запитав один із підписників зірки.
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Меган Фокс весь липень публікувала в Instagram відверті фотографії. Минулого тижня багатодітна мама позувала на пляжі в сітчастій прозорій сукні з довгими рукавами і величезним декольте.
Також Фокус писав, що Меган Фокс позувала в джунглях у мікроскопічному зеленому бікіні від італійського бренду Oseree за $230.