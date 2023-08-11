Каньє Вест та Бʼянка Цензорі насолоджувалися джелато під час прогулянки (фото)

Зіркова пара продовжує епатувати італійців своїми образами.

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46-річний американський репер Каньє Вест знову прогулявся з дружиною Бʼянкою Цензорі босоніж. Про це пише Daily Mail.

Кохана колишнього чоловіка Кім Кардашʼян вийшла на вулицю в абсолютно прозорому білому кроп-топі, через який було видно її груди та живіт. Одного разу австралійка засунула руку в топ, щоб відкоригувати декольте.

Б’янка поєднала ледь помітний предмет із низькою білою максі-спідницею. Образ був доповнений білою шапочкою в тон і босоніжками на ремінцях.

Каньє був у total-black образі.

Зіркова пара насолоджувалася джелато у Флоренції, Італія. Вони посміхалися, перебуваючи удвох.

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Каньє Вест та Бʼянка Цензорі

Тим часом італійці розкритикували Бʼянку за те, що вона одягла надзвичайно відвертий одяг під час візиту пари до європейської країни.

Цензорі прибула до Італії з Каньє на початку серпня 2023, і кілька разів виходила з оголеними грудьми під прозорим сітчастим одягом. Знаменитості також ходили кілька разів босоніж.

Нагадаємо, Бʼянка Цензорі зʼявилася в Римі з майже голими грудьми.

Також Фокус писав про виступ Каньє Веста та Тревіса Скотта у столиці Італії.