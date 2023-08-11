Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі насолоджувалися джелато під час прогулянки (фото)

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі, дружина каньє веста, дружина каньє веста тримала груди на прогулянці в Італії
Фото: Getty | Каньє Вест та Бʼянка Цензорі

Зіркова пара продовжує епатувати італійців своїми образами.

Related video

46-річний американський репер Каньє Вест знову прогулявся з дружиною Бʼянкою Цензорі босоніж. Про це пише Daily Mail.

Кохана колишнього чоловіка Кім Кардашʼян вийшла на вулицю в абсолютно прозорому білому кроп-топі, через який було видно її груди та живіт. Одного разу австралійка засунула руку в топ, щоб відкоригувати декольте.

Б’янка поєднала ледь помітний предмет із низькою білою максі-спідницею. Образ був доповнений білою шапочкою в тон і босоніжками на ремінцях.

Каньє був у total-black образі.

Зіркова пара насолоджувалася джелато у Флоренції, Італія. Вони посміхалися, перебуваючи удвох.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі

Тим часом італійці розкритикували Бʼянку за те, що вона одягла надзвичайно відвертий одяг під час візиту пари до європейської країни.

Цензорі прибула до Італії з Каньє на початку серпня 2023, і кілька разів виходила з оголеними грудьми під прозорим сітчастим одягом. Знаменитості також ходили кілька разів босоніж.

Нагадаємо, Бʼянка Цензорі зʼявилася в Римі з майже голими грудьми.

Також Фокус писав про виступ Каньє Веста та Тревіса Скотта у столиці Італії.