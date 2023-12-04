Проти стресу та поганого настрою: 9 кімнатних рослин для покращення психічного здоров'я

Користь кожної з цих рослин доведена науковими дослідженнями.

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Кімнатні рослини здатні не тільки прикрасити інтер'єр будь-якого будинку або квартири, а й поліпшити настрій. Крім того, деякі з них благотворно впливають на психічне здоров'я, покращуючи якість життя. Що це за рослини, розповів ресурс Balcony Garden Web, ґрунтуючись на наукових дослідженнях.

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Наприклад, у звіті Медичного центру Векснера Університету штату Огайо йдеться про те, що рослини можуть поліпшити настрій, змушуючи людину почуватися щасливішою та оптимістичнішою. Дослідження Університету Індіани стверджує, що взаємодія з кімнатними рослинами призводить до позитивних психологічних реакцій, таких як зниження систолічного артеріального тиску, болю, занепокоєння і втоми.

У звіті Американського товариства садівничих наук йдеться про те, що вирощування рослин на робочому місці — найкращий спосіб приборкати стрес, водночас покращуючи позитивний настрій, продуктивність завдань і загальний стан здоров'я.

Інше дослідження стверджує, що кімнатні рослини відіграють позитивну роль у поліпшенні стану здоров'я пацієнтів, які одужують після операції. Вони допомагають домогтися позитивних фізіологічних реакцій, знизити систолічний артеріальний тиск, а також зменшити біль, занепокоєння і втому.

Отже, які ж це рослини?

Спатифіллум

Щоб поліпшити баланс між роботою та особистим життям, купіть спатифілум. Він діє як природний очищувач повітря і, як стверджують дослідження, вельми ефективно видаляє толуол і ксилол з повітря в приміщенні, вплив яких може викликати стрес. Ця рослина також допомагає поліпшити настрій і зберігати позитивний настрій.

Спатифіллум Фото: journeybacktome_mlb

Евкаліпт

У дослідженні, проведеному на факультеті сестринської справи Корейського університету, йдеться про те, що евкаліптова олія та її аромат можуть знизити рівень тривожності в людей. Вирощування його в приміщенні — найкращий спосіб зберегти в кімнаті його аромат, який можна посилити, подрібнивши листя.

Евкаліпт

Лаванда

Дослідження, проведене Центром нейробіологічних досліджень Шефа в Тегерані, стверджує, що аромат лаванди може лікувати деякі неврологічні розлади, оскільки він володіє анксіолітичними, стабілізаторами настрою, седативними, болезаспокійливими, протисудомними та нейропротекторними властивостями. Той, хто живе активним, неспокійним і напруженим життям, має провести кілька хвилин біля рослини лаванди, вдихаючи її цілющий аромат. Крім того, аромат лаванди покращує сон, що призводить до зниження рівня занепокоєння і стресу.

Лаванда Фото: Freepik

Сансевієрія

Сансевієрія — чудовий варіант для вирощування в приміщенні, оскільки вона не тільки очищає повітря, а й добре себе почуває за слабкого освітлення. У дослідженні, опублікованому у Відділенні Гарвардського університету, йдеться про те, що це одна з кімнатних рослин, яка виділяє найбільше кисню, допомагає краще дихати і краще спати. Усе це безпосередньо впливає на спосіб життя без стресу.

Ця рослина також стала частиною знаменитого експерименту NASA 1989 року, де посіла одне з перших місць серед найкращих з очищення повітря.

Сансевієрія Фото: "Растениевод"

Алое вера

Дослідження, проведене Школою традиційної медицини в Тегерані, стверджує, що седативна і снодійна дія екстракту алое вера може допомогти в глибокому сні, значно знизивши рівень стресу і тривоги.

Алое вера Фото: Unsplash

Розмарин

Вдихання цілющого аромату розмарину може допомогти знизити рівень гормону стресу кортизолу в крові, а також поліпшити пам'ять. Дослідження, проведене Департаментом клінічних і трансляційних дослідницьких методологій Японії, засвідчило, що вживання екстракту розмарину допомагає поліпшити розумову енергію і якість сну людей. Вирощування цієї рослини на сонячному підвіконні забезпечить нескінченний запас свіжого листя цілий рік.

Розмарин

Кімнатний жасмин

Інтенсивний аромат жасмину має терапевтичний ефект. У статті Solara Mental Health (США) йдеться про те, що вдихання аромату жасмину послаблює агресію, підвищує бадьорість і життєву силу, може знизити кров'яний тиск і знімає втому. У 2013 році вчені досліджували вплив вдихання жасминової олії на функцію реакцій настрою і центральної нервової системи. Було виявлено, що він чинить заспокійливу дію на людину і допомагає при перепадах настрою.

Кімнатний жасмин

Хризантема

Вдихання аромату квітів хризантеми може допомогти посилити почуття радості та поліпшити настрій. Це пов'язано з ароматичною сполукою, що міститься в листі евкаліпта, яка також ефективно покращує короткочасну пам'ять. Дослідження, проведене кафедрою фармакології фармацевтичної школи Кореї, показало, що анксіолітичний ефект хризантеми знижує тривожність і лікує безсоння. Щоб отримати максимальну користь, можна щодня пити чай, настояний на її квітках.

Хризантема Фото: Pexels

Сциндапсус (потос)

Сциндапсус є однією з найефективніших рослин, що видаляє 74% летких органічних сполук і 68% запахів у приміщеннях. У результаті повітря в кімнаті стає чистішим, що сприяє поліпшенню сну і настрою. Крім того, дотик до листя потосу посилює відчуття "доброго", "мирного", "приємного" і відчуття фізіологічного спокою.

Потос Фото: потос

Раніше Фокус писав про кімнатні рослини, які не бояться недостатнього освітлення