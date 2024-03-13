Меган Маркл святкує перемогу над своєю сестрою

Суд вирішив, що все, сказане Меган Маркл в інтерв'ю, було правдою. Він також заборонив Саманті надалі подавати аналогічні позови.

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Дружина принца Гаррі Меган Маркл здобула юридичну перемогу над сестрою Самантою в суді після того, як суддя з Флориди Шарлін Едвардс Ганівелл заявила, що справу слід припинити, оскільки Саманта "не змогла знайти жодних заяв, які могли б підтримати позов про наклеп", пише The Economic Times.

59-річна Саманта вимагала щонайменше $75 тисяч за наклеп, який передбачає, що Меган натякала в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що вона виросла єдиною дитиною. Герцогиня також розповіла, що Саманта змінила прізвище з Расмуссен, яке взяла, вийшовши заміж, на Маркл відразу ж після того, як актриса почала зустрічатися з Гаррі.

За словами Саманти, Меган зробила аналогічні заяви в серіалі Netflix, і ці звинувачення піддали її "приниженню, сорому і ненависті в усьому світі".

Розгляд справи мав відбутися в суді Тампи в листопаді.

Ганівелл постановила, що коментарі Меган у її серіалі Netflix із принцом Гаррі або в їхньому інтерв'ю з Опрою Вінфрі були правдою. У 58-сторінковій ухвалі суддя наголосила, що заяви відповідачки не можуть мати наклепницький характер, оскільки вони "по суті правдиві, ґрунтуючись на доказах, помічених судом", або "не можуть вважатися наклепницькими".

Саманта Маркл Фото: Скриншот

Вона також зазначила, що коментарі Меган про дитинство були її "просто думкою", що у неї не було близьких стосунків із Самантою, її зведеною сестрою по батькові.

Крім того, Ганівелл наголосила: заява Самати про те, що Меган "мала на увазі, що вона була брехухою і шукала слави", — "викривлена характеристика" того, що сказала герцогиня.

Що стосується зміни прізвища, то суддя вказала на правдивість інформації по суті:

"Те, що позивач використовував одне прізвище, а потім прізвище Маркл незабаром після того, як було опубліковано повідомлення про стосунки відповідача з принцом Гаррі, по суті вірно, якщо вірити доказам у протоколі, які суд взяв до відома".

У своєму висновку суддя Ханівелл написала:

"Позови позивачки будуть відхилені з упередженням, оскільки до цього моменту, її третьої спроби внести поправки до своєї скарги, їй не вдалося виявити будь-які заяви, які могли б підтримати позов про дифамацію або непряму дифамацію або у книжці "У пошуках свободи", або в серіалі Netflix "Гаррі та Меган", або в годинному телеінтерв'ю відповідача та її чоловіка на каналі CBS".

Спочатку справу було порушено в березні 2022 року, і в судових документах Саманта докладно розповіла, як вона була "дуже близька" з Меган, коли вони разом росли в Лос-Анджелесі.

Раніше Фокус писав, що сестра Меган Маркл передбачила їй розлучення з принцом Гаррі.