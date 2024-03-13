Меган Маркл святкує перемогу над своєю сестрою
Суд вирішив, що все, сказане Меган Маркл в інтерв'ю, було правдою. Він також заборонив Саманті надалі подавати аналогічні позови.
Дружина принца Гаррі Меган Маркл здобула юридичну перемогу над сестрою Самантою в суді після того, як суддя з Флориди Шарлін Едвардс Ганівелл заявила, що справу слід припинити, оскільки Саманта "не змогла знайти жодних заяв, які могли б підтримати позов про наклеп", пише The Economic Times.
59-річна Саманта вимагала щонайменше $75 тисяч за наклеп, який передбачає, що Меган натякала в інтерв'ю Опрі Вінфрі, що вона виросла єдиною дитиною. Герцогиня також розповіла, що Саманта змінила прізвище з Расмуссен, яке взяла, вийшовши заміж, на Маркл відразу ж після того, як актриса почала зустрічатися з Гаррі.
За словами Саманти, Меган зробила аналогічні заяви в серіалі Netflix, і ці звинувачення піддали її "приниженню, сорому і ненависті в усьому світі".
Розгляд справи мав відбутися в суді Тампи в листопаді.
Ганівелл постановила, що коментарі Меган у її серіалі Netflix із принцом Гаррі або в їхньому інтерв'ю з Опрою Вінфрі були правдою. У 58-сторінковій ухвалі суддя наголосила, що заяви відповідачки не можуть мати наклепницький характер, оскільки вони "по суті правдиві, ґрунтуючись на доказах, помічених судом", або "не можуть вважатися наклепницькими".
Вона також зазначила, що коментарі Меган про дитинство були її "просто думкою", що у неї не було близьких стосунків із Самантою, її зведеною сестрою по батькові.
Крім того, Ганівелл наголосила: заява Самати про те, що Меган "мала на увазі, що вона була брехухою і шукала слави", — "викривлена характеристика" того, що сказала герцогиня.
Що стосується зміни прізвища, то суддя вказала на правдивість інформації по суті:
"Те, що позивач використовував одне прізвище, а потім прізвище Маркл незабаром після того, як було опубліковано повідомлення про стосунки відповідача з принцом Гаррі, по суті вірно, якщо вірити доказам у протоколі, які суд взяв до відома".
У своєму висновку суддя Ханівелл написала:
"Позови позивачки будуть відхилені з упередженням, оскільки до цього моменту, її третьої спроби внести поправки до своєї скарги, їй не вдалося виявити будь-які заяви, які могли б підтримати позов про дифамацію або непряму дифамацію або у книжці "У пошуках свободи", або в серіалі Netflix "Гаррі та Меган", або в годинному телеінтерв'ю відповідача та її чоловіка на каналі CBS".
Спочатку справу було порушено в березні 2022 року, і в судових документах Саманта докладно розповіла, як вона була "дуже близька" з Меган, коли вони разом росли в Лос-Анджелесі.
Раніше Фокус писав, що сестра Меган Маркл передбачила їй розлучення з принцом Гаррі.