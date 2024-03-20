Британський футболіст після матчу виявив у себе синяк у формі обличчя принца Гаррі

Футболіст стверджує, що синяк, отриманий внаслідок удару м'ячем по нозі, — справжній. У мережі його слова вже піддали сумніву.

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37-річний британський футболіст Адам Прайс став знаменитим у соцмережах після того, як показав свій синець на нозі, який за формою і виглядом нагадує обличчя принца Гаррі, пише Metro.

Під час гри в Бірмінгемі чоловік перехопив м'яч перед голкіпером, але не зміг забити й отримав удар під час гри. Пізніше, коли Адам уважно поглянув на свою праву ногу, він помітив знайому картину: ця мітка була точною копією обличчя герцога Сассекського. На ній було видно бороду, волосся, а також вицвілі відмітини, що нагадували його очі та рот посередині.

Після гучних скандалів з королівською сім'єю і редагуванням фото багато хто в мережі засумнівався в достовірності цієї гематоми, проте Прайс стверджує, що вона справжня, і він нічого собі не малював.

Так виглядає синяк на нозі Адама Прайса Фото: kmfm/Х

Тим часом скандали з правками відомих фотографій монаршої родини набирають обертів. Якщо спочатку весь світ обговорював знімок Кейт Міддлтон з дітьми до Дня матері, де експерти нарахували близько 16 виправлень, то потім стало відомо про те, що зазнав фотошопу і знімок покійної королеви в оточенні правнуків, зроблений 2022 року в Балморалі незадовго до її смерті.

Принцеса Уельська взяла на себе відповідальність за редагування знімка з дітьми, зазначивши, що вона фотограф-аматор і іноді експериментує з фотошопом.

Раніше Фокус писав, що колишня стриптизерка розповіла про компромат на принца Гаррі