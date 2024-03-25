Їжте овочі та більше рухайтеся: 5 секретів довголіття від найстаріших людей у світі

Завдяки правильним звичкам і способу життя будь-яка людина може дожити до 100 років і навіть більше. Найдовгоживучіші люди у світі розкривають свої секрети, які допомогли їм стати довгожителями.

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Що допомагає деяким людям жити 100 років і навіть більше: гени, місцевість, звички харчування чи спосіб життя? Довгожителі назвали п'ять основних правил, яких слід дотримуватися впродовж усього життя, щоб жити довше і бути здоровішими. Про це пише Yahoo.

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Уникайте токсичних людей

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Народженій у Сан-Франциско 1907 року довгожительці Марії Браньяс, яка нині живе в Іспанії, нещодавно виповнилося 117 років. Коли її запитали, що сприяє довголіттю, Браньяс відповіла: "порядок, спокій, хороші зв'язки з сім'єю і друзями, контакт із природою, емоційну стабільність, ніяких турбот, ніякого жалю, багато позитиву і триматися подалі від токсичних людей".

Спілкування з друзями та родиною має вирішальне значення для довголіття, зазначає Натан Прайс. "Було виявлено, що позитивні соціальні зв'язки є найсильнішим предиктором більш тривалого життя, а також більшого почуття благополуччя", — зазначає Прайс, посилаючись на одне з найтриваліших досліджень щастя, проведене в Гарварді.

Їжте більше овочів

Фото: Getty Images

У лютому 114-річна Елізабет Френсіс із Г'юстона стала найстарішою з нині живих людей у США. Френсіс, яка народилася 1909 року, ніколи не палила і не вживала алкоголь, до 90 років регулярно гуляла, і на задньому дворі в неї завжди був невеликий сад, де вона вирощувала власні овочі, зокрема листову капусту, гірчицю, моркву та бамію.

"Домашнє садівництво та споживання свіжих овочів забезпечують організм необхідними поживними речовинами, антиоксидантами та клітковиною, що мають вирішальне значення для підтримки здоров'я", — зазначає дослідник довголіття Діого Барардо. "Ці методи пропагують дієту, багату на рослинні продукти, що пов'язано з нижчим ризиком ожиріння, хвороб серця, високого кров'яного тиску та деяких видів раку". Водночас садівництво — це фізична активність, яка може поліпшити силу, гнучкість і психічне благополуччя, а все це сприяє здоровішому і тривалішому життю, — каже Барардо.

Більше рухайтеся

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Найстарішій із нині живих людей Японії, Томіко Ітоока, 23 травня виповниться 116 років. Ітоока протягом усього свого життя віддавала пріоритет фізичній активності: від гри у волейбол у студентські роки до трекінгу в старшому віці. За даними Дослідницької групи геронтології, Ітооці було за 80, коли вона двічі брала участь у паломництві до 33 буддійських храмів. Повідомляється, що в 100 років вона піднялася довгими кам'яними сходами храму Асія без палиці.

Медді Дюхтвальд, що займається питаннями старіння, вважає фізичні вправи "срібною кулею для довголіття". "Регулярний рух усіх видів може знизити ваш біологічний вік, а також знизити ризик розвитку раку, інсульту, хвороб серця, діабету 2 типу та остеопорозу", — каже авторка. "Крім того, фізичні вправи можуть поліпшити ваш настрій і знизити ризик саркопенії — втрати м'язової маси. Хоча амбітні пригоди Ітоокі гідні захоплення в будь-якому віці, Діхтвальд додає, що: "під регулярним рухом можна розглядати навіть виконання таких домашніх справ, як прибирання пилососом або спорожнення посудомийної машини".

Будьте духовні

"Доведено, що духовність позитивно впливає на довголіття і якість життя, допомагаючи в зціленні хвороб, умінні літніх людей справлятися зі стресом і поліпшенні загального самопочуття", — каже Барардо.

За даними Геронтологічної дослідницької групи, черниця Іне Канабарро Лукас нині є найдовгоживучішою людиною в Латинській Америці. Хоча Лукас є черницею вже майже 100 років, духовність усіх видів може стати надсилою для тих, хто її приймає, каже Діхтвальд. "Це дає людині сильне відчуття мети, відчуття зв'язку з іншими та сили, більшої, ніж вони самі", — зазначає вона. "Наявність сильного почуття мети і сенсу може продовжити ваше життя на роки. Це також може допомогти вам впоратися з негативним стресом і відчути себе більш стійким, що допоможе вам жити краще і довше".

Більше працюйте

Фото: Getty Images

Згідно з Книгою рекордів Гіннеса за 2022 рік, найстаріший із нині живих людей у світі Перес Мора, якому в травні виповниться 115 років, пояснює своє довголіття саме активністю та високою працездатністю: "Старанно працюйте, відпочивайте на свята, рано лягайте спати та випивайте склянку aguardiente [міцний напій із цукрового очерету], любіть Бога та завжди носіть його у своєму серці".

Хоча роботу часто вважають основною причиною стресу, у неї є і позитивний бік. "Перес Мора приділяє пріоритетну увагу роботі, яка для багатьох дає чітке відчуття мети", — каже Дюхтвальд. "Мета — це один із ключових інгредієнтів, які я називаю"старінням без старіння" як частиною цілісного плану зі збільшення тривалості життя, поліпшення здоров'я та роботи мозку. Фактично, відсутність мети пов'язана зі скороченням тривалості здоров'я і життя".

Нагадаємо, експерт із довголіття дав 5 порад, які допоможуть дожити до 100 років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли спосіб обернути процес старіння клітин і, перепрограмувавши їх, повернути молодість.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.