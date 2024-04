"Було красиво": Мерая Кері привітала подругу з днем народження з невиданою піснею (відео)

Співачка записала відеопривітання для реперки Да Брат. Вона виконала пісню, яку продюсер LT Hutton колись "загубив".

Американська співачка і продюсерка Мерая Кері в ефірі шоу Dish Nation виконала пісню своїй подрузі Да Брат в її день народження. Реперше Шонті Гарріс-Дюпар, більш відомій як Da Brat, 14 квітня виповнилося 50 років, повідомляє Рeople.

55-річна співачка "We Belong Together" записала відеозвернення і виконала невидану пісню, яку, за словами Кері, продюсер LT Hutton колись "загубив".

"Я так тебе люблю, з днем народження. Мені сказали про твою річницю. Я погано запам'ятовую цифри", — сказав Кері, яка, як відомо, ласкаво називає Да Брат "ТатТат". Мерая, одягнена в чорну сукню, яка виблискувала на чорно-білому відео, завершила відеопривітання словами: "Просто хотіла сказати, що я так сильно тебе люблю, ти найкраща у світі. Поцілунки і любов від твого найкращого друга".

Сяюча Да Брат прокоментувала приємний сюрприз так: "Це було прекрасно. О, Саг, я люблю тебе, MC". Відомо, що реперка працювала над реміксами на деякі з найпопулярніших хітів Кері, таких як "Always Be My Baby", "Honey" і "Heartbreaker".

Раніше Да Брат відзначила ще одну віху у 2023 році: у липні в неї народився син True Legend. "Я не можу повірити, відчуття сну! Він ідеальний у всіх відношеннях", — розповіла тоді журналістам Да Брат.

Да Брат Фото: instagram.com/sosobrat

Нагадаємо, 19 грудня 2023 року повідомлялося, що Мерая Кері розлучилася з молодим бойфрендом після семи років стосунків. Востаннє пару бачили разом ще в березні 2023 року. Відтоді кожен із них з'являвся на публіці окремо.