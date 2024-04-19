"Час летить так швидко": Кортні Кардаш'ян відсвяткувала 45-річчя (фото)

Її мама і молодші сестри привітали Кортні зі святом і поділилися серією спільних фотографій. Сім'я часто проводить час разом і всіляко підтримують одне одного.

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Світській левиці та фотомоделі Кортні Кардаш'ян Баркер виповнилося 45 років. У її житті не бракує кохання. Уся дружна родина Кардаш'ян мило привітала іменинницю з ювілеєм, повідомляє Рeople.

Кортні Кардаш'ян із чоловіком Тревісом Баркером Фото: Getty Images

Її мама Кріс Дженнер перша привітала свою старшу доньку з днем народження і опублікувала карусель фотографій Кортні в дитинстві.

"З днем народження, мій первісток! Що відбувається у світі, час летить так швидко, і я не можу повірити, що тобі 45! Ти виросла в найкрасивішу і чудову доньку, дружину, маму, сестру, тітоньку і найкращу подругу, яка тільки може бути. Ти приголомшлива бізнес-леді, і я так пишаюся тобою щодня! Спасибі за те, що ти вперше зробила мене бабусею, за кожну мить і спогад, який ми поділяємо. Я люблю тебе безмірно!", — написала 68-річна Кріс.

У відповідь Кортні, позуючи з чудовим букетом квітів, написала: "Я люблю тебе, матусю! Час летить так швидко! Я так вдячна за кожну мить із тобою".

Сестри зірки реаліті-шоу Хлоя, Кім і Кайлі також привітали свою старшу сестру Кріс із 45-річчям.

"З днем народження, моя чепурна маленька милашка! Я люблю, люблю, люблю тебе, мій маленький шматочок яблучного пирога. Ти заслуговуєш на кожну унцію щастя, любові та благословень! Що б я робила без тебе?", — написала 39-річна Хлоя.

Кім Кардаш'ян також залишила в соціальних мережах привітання з днем народження своїй сестрі, поділившись фотографією з відпочинку на пляжі: "З Днем народження, королева! На цій планеті немає нікого, з ким я провела б більше часу і з ким у мене були б однакові спогади про дорослішання. Ми ділимо дім, друзів, машини і наше спільне життя на чотирьох. Ці десятиліття були найчарівнішою подорожжю, коли ти була поруч зі мною", — написала вона.

Зі свого боку, Кайлі Дженнер поділилася старою фотографією і залишила лаконічний підпис: "У моєї старшої сестри день народження".

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що у сестри Кім Кардаш'ян зажадали викуп. Грабіжники пропонують Кортні оплатити за вкрадений товар. Однак бізнесвумен вирішила доручити розбірки поліції, яка зараз проводить розслідування.