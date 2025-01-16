Антоніо Бандерас, екшн і детектив: огляд фільму "Паддінгтон у Перу"

"Паддінгтон у Перу" злегка відрізняється від двох попередніх лампових фільмів: він переносить глядачів у небезпечні джунглі і кидає на пошуки скарбів разом з улюбленими героями.

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В Україні стартував показ довгоочікуваної третьої частини культової британської історії про ведмедика Паддінгтона, якому доведеться повернутися в рідне Перу і стати ініціатором пошуків своєї тітки Люсі. Фокус побував на допрем'єрному показі.

"Паддінгтон у Перу" 2024

Про що фільм "Паддінгтон у Перу" або "Паддінгтон — 3"

Паддінгтон, якому за багато років життя в Лондоні вдалося не тільки асимілюватися, а й стати громадянином Великої Британії, отримує дуже тривожного листа з будинку для літніх ведмедів у Перу, де його тітка Люсі проживає під наглядом ордену співочих черниць. У повідомленні йдеться, що вона останнім часом поводиться дивно і дуже сумує за своїм Паддінгтоном.

Ведмежа повідомляє про це сімейству Браунів, яке прихистило його, і вони негайно всі разом вирушають у далеку подорож.

"Паддінгтон у Перу" 2024

Однак коли Паддінгтон і Брауни приїжджають до Перу, їм повідомляють, що тітка Люсі напередодні зникла, і віддають розбиті окуляри та браслет зниклої ведмедиці. Британські гості одразу ж розуміють, що відбувається щось тривожне, і вирішують вирушити на пошуки тітки Люсі в небезпечні джунглі.

Згодом пошуки зниклої тітки приводять Паддінгтона і Браунів до пошуків скарбів — міфічного Ельдорадо, після чого картина набуває чогось схожого з пригодами "Індіани Джонса". Неймовірні гірські лабіринти, небезпечна бурхлива Амазонка і злий злочинець, який багато років розшукує золото, Хантер (Антоніо Бандерас), який раз у раз спілкується з цілим "хором" своїх покійних предків-золотошукачів.

З мінусів можна відзначити розрив головного героя з цивілізацією, від чого значно знижується можливість винаходити звичні для серії фільмів жарти. З плюсів — безумовна перевага загальних краєвидів: вони просто заворожують. Тим яскравіший вигляд має ведмежа в англійському дафлкоті та червоному капелюсі на тлі густої зелені перуанських джунглів.

Трейлер фільму "Паддінгтон у Перу" 2024 року

Під завісу глядачів тішать несподіваною сценою з бабусею Браунів за діджейським пультом в оточенні танцюючих черниць. Складно сказати, на який вік розрахований цей епізод, але, здається, це швидше про дорослих, які не встигли закрити гештальти.

Звісно, третій Паддінгтон — не такий ламповий, як два попередні: тут менше смішних ситуацій, створених недотепою-ведмедиком, але екшн і детективна лінія надають динаміки сюжету і роблять його більш захопливим. Мабуть, за це варто подякувати новому режисерові проекту Дагалу Вілсону, відомому своїми яскравими роботами для реклами брендів. Попередні два фільми знімав Пол Кінг, і різниця в підходах і атмосфері фільмів — відчутна. Але сказати, що стало гірше чи краще, не можна. Скоріше, просто по-іншому — з новою динамікою, характерами та локаціями.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Хороша погана дівчинка".