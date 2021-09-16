Навіщо бізнесу інвестняні з Банкової? Чому не можна інвестувати за вказівкою держави

Нещодавно я висловився про те, що неможливо побудувати бізнес за вказівкою уряду. І отримав кілька листів з відповідями: я не маю рації, якраз можна, і навіть потрібно, і взагалі — Сталіна на мене немає.

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Отже, уявімо, що влада викликає мене і розповідає, який завод і де я повинен побудувати за свої гроші. Наприклад. Але для ринку це нічого не означає: бізнес-ідея, продиктована бізнесмену не-бізнесменом, нічого не варта. Тому що навіть хороша ідея сама по собі нічого не варта.

Єдине, що чогось варте в організації нового бізнесу — це його засновник з набором необхідних властивостей: IQ, EQ, сила духу, харизма. Це не можна вирішити призначенням на посаду, надісланим з Кабміну.

Зі 100 стартапів, що стартували, у перший рік загине 60. У другому — ще 25.

І так далі. І на це не можуть вплинути ніякі розпорядження, циркуляри та ухвали уряду. Більше того, якщо відкрити необмежене держфінансування, то гроші згорять без сліду, а компанії все одно загинуть, бо такий закон бізнесу: тут особливо чітко оформлений летальний результат всього, що хоча б трохи несумісне з життям.

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Компетентність засновника і його мізки, заточені на бізнес — тільки так вирішується ця проблема. Інші варіанти не працюють. Інших співвідношень не існує з фізики бізнесу: до єдинорога може дорости одна компанія з тисяч, і тільки завдяки таланту засновника.

Але як щодо інвесторів? Можливо, інвестору можна скомандувати вкласти гроші в розвалений корівник, зогнилу силосну вежу і склад отрутохімікатів, з якого під час дощу жижа тече по полях, розораним на схилі, і тоді все закрутиться і піде як треба?

Ні, не прокатує таке. Інвестору це не цікаво. Йому взагалі цікава тільки одна річ — де є країна з відповідним йому інвестиційним кліматом. І все.

Навіщо мені, голові інвестфонду, інвестняні з Банкової?

Мені потрібно інше. Хороша аудиторська компанія для оцінки проєктів і дьюділідженс. Потрібен нормальний бізнес-клімат. Інкубатори потрібні, акселератори, технопарки, інновації, нацпроекти з модернізації всього, тільки на ділі, у нас так не вміють, і що найгірше — не навчаться ніколи.

Потрібні університети, учені, лабораторії, фундаментальні дослідження. І ось коли в такій обстановці виростають компанії, тільки тоді інвестор йде дивитися і вибирати, куди вкласти гроші.

Логіка бізнесмена — щось вартісне виростає на хорошому, підготовленому грунті. Але і це не все. До цього грунту потрібен ще ресурс — трудовий, сировинний, науковий, енергетичний тощо.

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Якщо зовсім просто: потрібен контекст. Якщо це вирвано з контексту, то навіть говорити про таке смішно.

Інвестора не можна примусити взяти й інвестувати 1 000 доларів в одну компанію. Тому що він знає головне: навіть якщо він інвестує цю тисячу в 1000 компаній по 1 долару, то через рік 600 з них не будуть існувати, і зі своєї тисячі він втратить 600 доларів. А коли мова йде про одну компанію з однієї ...

Втім, мова про це не йде. Тому що в бізнесі, на відміну від інших сфер, абсурду є межа. Зазвичай — фінансова. У вас закінчуються гроші, і на цьому ви перестаєте поводитися, як ідіот.

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