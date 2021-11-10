Квадратні метри щастя. На що звернути увагу при купівлі квартири на вторинному ринку

Чи думаєте придбати житло на вторинному ринку? Зараз поясню, що потрібно зробити, щоб не потрапити в халепу.

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Існує думка, що жодних підготовчих заходів сьогодні не потрібно. Вибирай, мовляв, квартиру та йди до нотаріуса, який і документи перевірить, і факт відсутності будь-яких обтяжень на об'єкті нерухомості підтвердить.

Нотаріус, безумовно, перевірить та підтвердить, але я вам раджу розвідати ситуацію заздалегідь та самостійно. А то в останній момент з'ясується, що завдаток внесено, час витрачено, і сама квартира вже як рідна, але проблем із нею так багато, що краще не зв'язуватися.

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Отже, насамперед вивчаємо документи, що встановлюють право на об'єкт. Для цього зазираємо до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів та перевіряємо все, що оформлено на нотаріальних бланках.

Просто вводимо серію та номер бланка, звіряємо з документом. Насторожуємося, якщо призначення бланка в реєстрі не відповідає поданому документу або бланк вважається анульованим, зіпсованим, вкраденим тощо. Це може свідчити, що документ підроблений, а нам такого не треба.

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Якщо все гаразд, то саме час заглянути до Реєстру майнових прав на нерухоме майно, де перевірити право власності та відсутність обтяжень. Арешти, іпотеки та інші заборони, здатні завадити угоді, нам ні до чого.

Просто натисніть ось сюди, зареєструйтесь, виберіть опцію "отримати інформаційну довідку" та сплатіть тридцять гривень.

Не поспішайте засмучуватися, якщо не змогли знайти в реєстрі необхідний об'єкт. Якщо такий купувався до 2013 року, то, швидше за все, реєструвався ще в БТІ. І тут без нотаріуса вам не обійтися.

Як "пробити" в реєстрах, що квартира не в спорі?

Тепер переконаємося, що об'єкт не в спорі та не опиниться в ньому з дня на день.

Якщо право власності зареєстроване на підставі судового рішення, то не лінуйтеся це саме рішення вивчити. Знайти його можна в судовому реєстрі.

Щоб двічі не вставати, зайдіть ось сюди і переконайтеся, що власники нерухомості не фігурують у будь-яких спорах чи кримінальних провадженнях.

Таким чином ви дізнаєтеся про третіх осіб, які мають претензії на бажану квартирку, а також про арешти майна, які з тих чи інших причин не були внесені до Реєстру. Зручно, правда?

Якщо всюди порядок, то наостанок заходимо сюди та з'ясовуємо, що до реєстру боржників наш продавець не внесений. А якщо внесений, то проблему краще вирішити заздалегідь, оскільки інакше нотаріус відмовить в укладенні угоди.

До речі! Угоду, за можливості, укладайте безпосередньо з власником нерухомості. Угода за дорученням – не злочин, але серйозний ризик. Власник може заперечити довіреність або просто померти. І тоді угоду визнають недійсною.

Крім того, рекомендую не занижувати вартість і не прикривати купівлю-продаж договором дарування. Заощадивши на сплаті податків, ви можете втратити значно більше. Адже якщо угоду визнають недійсною, то ви отримаєте лише ту суму, що зазначена в договорі.

А про те, що ніяких боргів з комуналки на житло, яке сподобалося, висіти не повинно, ви, думаю, самі знаєте.

Першоджерело.