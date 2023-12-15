Умиротворення упиря. Чому спокій Путіна — підтвердження його душевної хвороби

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Ось тут російські "опозиційні" політологи пишуть, що Путін явив себе світові в стані "спокою, умиротворення, відсутності агресії і будь-якої невротичності". І що в цьому стані Путін, мовляв, вигідно відрізняється від Зеленського, який, навпаки, виглядає психічно хворим. І що "умиротворення" верховного упиря дуже резонує зі світовідчуттям російського обивателя, який не заслужив світло, але заслужив спокій (с).

Я б посперечалася з російським опозиційним політологом, якби він мене не забанив роком раніше. Тому просто скажу, що думаю.

Коли йде жорстока війна, що перемелює сотні тисяч життів, демонструвати "умиротворення" — це не нормально. Це якраз і є форменим божевіллям і неадекватністю.

Не можна бути умиротвореним лідеру країни, що воює.

Лідеру країни, що воює, пристало бути розгніваним, засмученим, рішучим, упертим. Усім тим, що нудьгуючому російському опозиційному (нудьгуючому за відсутності реальної опозиційної роботи) політологу здалося ознакою нездоров'я.

Україна понівечена, так. А Росія — хвора.

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