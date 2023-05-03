Як громадяни України стають навідниками російських ракет за завданням ФСБ

В українських судах слухаються десятки справ про навідництво — судять громадян України, які свідомо чи ні повідомляли інформацію представникам РФ.

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РФ використовує зібрану інформацію для пошуку цілей, зокрема, для ракетних обстрілів. Про це розповів Фокусу експерт Медійної ініціативи за права людини Артур Пріхно, який стежить за судовими процесами, пов'язаними зі збройною агресією РФ.

"Найчастіше справи базуються на доказах того, що певні особи передають інформацію працівникам Федеральної служби безпеки (ФСБ). Зміст багатьох ідентичний: обвинувачення стверджує, що особи, які представлялися співробітниками ФСБ, пишуть громадянам України у Телеграмі, дають певні завдання: сходити подивитися, де розміщуються українські війська, об’єкти, перевірити, чи був обстріл ефективним. У багатьох справах обвинувачені повністю визнають свою провину і йдуть на угоду зі слідством, що є пом’якшувальною обставиною. Але вироки все одно пов’язані з реальним терміном ув’язнення", — розповідає Пріхно.

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Навідники російських ракет. Як громадяни України допомагають ворогу завдавати ракетних ударів

У Києві слухалась справа мешканки столиці Христини Берестецької, "активістки та волонтерки" організації "Благотворче суспільство", а за фактом — звичайної секти. Як встановив суд, вона вивідувала інформацію про розташування українських військових та об'єкти критичної інфраструктури. У справі кілька епізодів. Зокрема, Берестецька збирала інформацію про енергетичні об’єкти та бази сил територіальної оборони, передавала через Телеграм людині, яка з нею зв’язалась із Росії. Як стверджує жінка — раніше ця особа їй не була відома. Але слідству вдалося встановити особу, її імʼя у вироку зашифроване. Обвинувачена визнала свою провину, яку прокурори доводили у суді скріншотами з гуглкарт. Засудили Берестецьку до восьми років. Вирок, щоправда, ще не набув законної чинності, справа перебуває в апеляції.

Найвідомішою справою про навідництво Артур Пріхно називає справу прокурора, колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа. Йому інкримінують державну зраду. Германа обвинувачують у наведенні на об’єкт, де перебували українські військові. В результаті ракетного удару по Миколаєву тоді загинули десятки людей. Захист Германа наголошує, що його обвинувачують не у тому, що він наводив, а у тому, що передавав персональні дані загиблих осіб так званому блогеру з Росії Юрію Подоляку. Подоляк родом із Сумщини, але живе в РФ і є фігурантом кримінальної справи в Україні. Що стосується Германа, то він перебуває під арештом, справу передано до суду — очікується розгляд по суті. Але на судові засідання вже приходять сім'ї загиблих військових із портретами, вимагаючи справедливого покарання.

Раніше контррозвідка Служби безпеки повідомила про викриття та нейтралізацію російської агентурної мережі, яка коригувала ракетні удари на Донеччині. Пізніше в Одесі СБУ затримала агента РФ, який наводив ракети.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Навідники російських ракет. Як громадяни України допомагають ворогу завдавати ракетних ударів".