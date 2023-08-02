Світові лідери розробляють новий маршрут для українського зерна, — експерти

Міжнародні партнери України заявили про ймовірне продовження дії зернового коридору, але вже без участі Росії.

Related video

Після виходу РФ з "зернової угоди", росіяни почали завдавати масованих ракетних ударів по українським зерносховищам та портовій інфраструктурі, а також погрожувати нападами на цивільні судна. У відповідь міжнародні партнери заявили про ймовірне продовження дії зернового коридору, але вже без участі Росії. Яким може бути маршрут — вирішальне слово скаже Туреччина. Про це заявив у коментарі Фокусу для матеріалу "Мовою ультиматумів. Чи зможе Росія перетворити Чорне море на своє внутрішнє" координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексій Мельник.

Він наголошує, поблизу українських територіальних вод перебувають судна під турецьким прапором. "До того ж саме Туреччина контролює і закрила для зовнішніх російських кораблів протоки Босфор і Дарданелли. А ще Туреччина ініціює більш активне залучення НАТО. Тож можна очікувати, що пропозиція для Росії від них буде у вигляді ультиматуму — мови, яку вона найкраще розуміє", — говорить експерт.

Олексій Мельник зазначає, що ключовим впливовим гравцем у цій ситуації залишається Туреччина, оскільки один з кораблів, який вчора зайшов, був під турецьким прапором. Нині світ чекає особистої зустрічі президента Туреччини Реджепом Таїпом Ердогана та Путіна. Вона може відбутися вже у серпні. І, ймовірно, буде погоджено нову угоду та маршрут.

"Яким він буде, залежатиме від Туреччини, — додає Мельник. – Тобто якою буде позиція Анкари, так і буде сформовано політичне рішення чи коаліція держав. Але поки виходячи з останньої інформації, що останні кілька днів Путін не бере слухавку від Ердогана, думаю, президент Туреччини, враховуючи деякі його відомі психологічні якості, зможе відкоригувати свою позицію — подібні випадки не минуть для Путіна безкарно".

Маршрут може пролягати через води Румунії, Болгарії та Туреччини.

Нагадаємо, 31 липня ізраїльське судно увійшло в українське гирло Дунаю, за ним прямували ще два — з Греції та Туреччини. OSINT-спільнота зазначає, що кораблі кинули виклик російським загрозам навігації.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Мовою ультиматумів. Чи зможе Росія перетворити Чорне море на своє внутрішнє"