В РФ території, що заселені українцями, значно більші, ніж про це відомо, — експерт

Історик розповів, що у Поволжі, деяких районах Сибіру та Далекосхідному краї станом на 1826 рік проживало 18% українців, де "тією чи іншою мірою здійснювалась політика українізації".

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У Поволжі, Сибірі та Далекосхідному краї Російської Федерації, де проживали українці, ймовірно, залишилися їхні нащадки, які потребують національного і культурного розвитку. Про розповів історик, учасник проєкту "Likбез. Історичний фронт", співробітник Інституту історії України Геннадій Єфіменко у матеріалі Фокусу "Історичні землі. Що відбувається з українцями по той бік російського кордону".

"Після відкриття у Росії джерел нафти та газу, у ті регіони поїхало чимало українців, але ж про них згадці про заселені переважно українцями території РФ зовсім не говориться. Це кінець ХІХ — початок ХХ століття, коли відбувався перехід від етносу до нації, коли в масах формувалася національна ідентичність. Найкраще українські етнічні території зафіксовані переписами населення 1897 та 1926 років. За останнім у Росії мешкало близько 7 мільйонів українців, найбільше — на території Північно-Кавказького краю. Йдеться про Кубань, Таганрощину, частину Донщини та Ставропольської губернії. А також на Слобожанщині. Насамперед це території сучасної Бєлогородської та Воронезької областей", — говорить науковиць.

За словами експерта, у Поволжі, деяких районах Сибіру та Далекосхідному краї станом на 1826 рік проживало 18% українців.

"Це велика кількість. На усіх цих теренах тією чи іншою мірою здійснювалась політика українізації, включно до грудня 1932 року. А в Автономній Радянській Республіці німців Поволжя у 1924 році українська мова — поряд з німецькою та російською — була навіть визнана офіційною, тобто мовою діловодства", — додає він.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про захист українців на території РФ. У ньому, зокрема, йдеться, що Росія протягом століть систематично знищувала та знищує національну ідентичність.

Також Зеленський внесе до ВР законопроєкт про подвійне громадянство.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Історичні землі. Що відбувається з українцями по той бік російського кордону"