"Пил і просто слова": в Україні та США розкритикували оголошене Путіним перемир'я, деталі

Президент РФ Володимир Путін оголосив "перемир'я" у війні в Україні до 80-річчя Дня перемоги. За його словами, російська армія має припинити вогонь з 8 до 10 травня. Українські урядовці, політики та військовослужбовці ставляться до заяв російського диктатора критично та зазначають, що триденне "припинення вогню" може бути лише маніпуляцією для досягнення Кремлем власних військових цілей.

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За словами президента РФ, російська сторона "з гуманітарних міркувань" оголошує "перемир'я" з півночі з 7 на 8 травня і діятиме до півночі з 10 на 11 травня, але даватиме відповідь, якщо українська армія порушить режим припинення вогню.

Путін оголосив "перемир'я": реакція Трампа

На оголошене російським президентом "перемир'я" до Дня перемоги відреагувала адміністрація президента США Дональда Трампа. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час пресбрифінгу зазначила, що Трамп ясно дав зрозуміти, що хоче досягти повного та постійного припинення вогню та дедалі більше розчаровується небажанням українського та російського лідерів сісти за стіл переговорів. При цьому, за її словами, президент США налаштований оптимістично та вважає, що президент України Володимир Зеленський зробив досить багато спроб для припинення бойових дій.

Прессекретарка Білого длому Керолайн Лівітт озвучила реакцію Дональда Трампа на оголошене Путіним "перемир'я" до Дня перемоги

Путін оголосив "перемир'я" до Дня перемоги: відповідь МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на заяву Путіна про припинення вогню на 3 доби запропонував встановити перемир'я негайно й щонайменше на 30 днів. Він зазначив, що якби Кремль дійсно прагнув миру, він би погодився на невідкладне й довгострокове перемир'я.

"Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз з будь-якої дати та на 30 діб — щоб це було реально, а не просто для параду", — сказав голова української дипломатії.

Путін оголосив перемир'я з 8 травня: реакція в Україні

Радниця з питань комунікацій глави Офісу президента України Дар'я Зарівна відреагувала на запропоноване Путіним "перемир'я" до Дня перемоги. Посадовиця назвала заяву російського диктатора "тактичними іграми" та зазначила, що припинення вогню має бути лише безумовним.

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко також зауважив, що триденне "перемир'я Путіна" є лише "російською маніпуляцією в інформаційних і військових цілях".

Нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко так само зазначив, що замість всеосяжного припинення вогню Володимир Путін "продовжує грати в гри" та "анонсувати щось через 10 днів" і закликав президента США застосувати нові серйозні санкції проти російського лідера.

Володимир Путін оголосив перемир'я: реакція ЗСУ

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у дописі у своєму Telegram-каналі "Офіцер+" висловив скептицизм щодо слів Путіна про "припинення вогню" та запропонував Україні діяти дзеркально та так само оголошувати перемир'я.

"Ми можемо це робити так само і побачимо тоді реакцію протилежної сторони. А там у принципі все буде як завжди, бо від 30-денного перемирʼя вони морозилися, від продовження останнього також, але це хіба буде можливість зайвий раз показати, що то все пил і не більше ніж просто слова", — написав військовий.

Лейтенант "Алекс" вважає заяви Путіна про оголошення "перемир'я" пустими словами Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 квітня Путін заявляв про "великоднє перемир'я", яке нібито мало тривати 30 годин. Однак аналітики DeepState зазначали, що під час оголошеного "перемир’я" російська армія не припинила вести бойові дії та використала паузу для можливого нового наступу.

Голова Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров в опублікованому 28 квітня інтерв'ю назвав умови початку переговорів РФ і України, серед яких відмова Києва від вступу до НАТО і визнання тимчасово окупованих територій російськими.