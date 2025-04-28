"Пыль и просто слова": в Украине и США раскритиковали объявленное Путиным перемирие, детали

Президент РФ Владимир Путин объявил "перемирие" в войне в Украине к 80-летию Дня победы. По его словам, российская армия должна прекратить огонь с 8 по 10 мая. Украинские чиновники, политики и военнослужащие относятся к заявлениям российского диктатора критически и отмечают, что трехдневное "прекращение огня" может быть лишь манипуляцией для достижения Кремлем собственных военных целей.

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Фокус собрал все, что известно о "прекращении огня" ко Дню победы.

По словам президента РФ, российская сторона "из гуманитарных соображений" объявляет "перемирие" с полуночи с 7 на 8 мая и будет действовать до полуночи с 10 на 11 мая, но будет давать ответ, если украинская армия нарушит режим прекращения огня.

Путин объявил "перемирие": реакция Трампа: реакция Трампа

На объявленное российским президентом "перемирие" ко Дню победы отреагировала администрация президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время пресс-брифинга отметила, что Трамп ясно дал понять, что хочет достичь полного и постоянного прекращения огня и все больше разочаровывается нежеланием украинского и российского лидеров сесть за стол переговоров. При этом, по ее словам, президент США настроен оптимистично и считает, что президент Украины Владимир Зеленский сделал достаточно много попыток для прекращения боевых действий.

Пресс-секретарь Белого длама Кэролайн Ливитт озвучила реакцию Дональда Трампа на объявленное Путиным "перемирие" ко Дню победы

Путин объявил "перемирие" ко Дню победы: ответ МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ответ на заявление Путина о прекращении огня на 3 суток предложил установить перемирие немедленно и минимум на 30 дней. Он отметил, что если бы Кремль действительно стремился к миру, он бы согласился на безотлагательное и долгосрочное перемирие.

"Для чего ждать 8 мая? Если можно прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток — чтобы это было реально, а не просто для парада", — сказал глава украинской дипломатии.

Путин объявил перемирие с 8 мая: реакция в Украине

Советник по вопросам коммуникаций главы Офиса президента Украины Дарья Заривная отреагировала на предложенное Путиным "перемирие" ко Дню победы. Чиновница назвала заявление российского диктатора "тактическими играми" и отметила, что прекращение огня должно быть только безусловным.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также отметил, что трехдневное "перемирие Путина" является лишь "российской манипуляцией в информационных и военных целях".

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко так же отметил, что вместо всеобъемлющего прекращения огня Владимир Путин "продолжает играть в игры" и "анонсировать что-то через 10 дней" и призвал президента США применить новые серьезные санкции против российского лидера.

Владимир Путин объявил перемирие: реакция ВСУ

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" в заметке в своем Telegram-канале "Офицер+" выразил скептицизм относительно слов Путина о "прекращении огня" и предложил Украине действовать зеркально и так же объявлять перемирие.

"Мы можем это делать так же и увидим тогда реакцию противоположной стороны. А там в принципе все будет как всегда, потому что от 30-дневного перемирия они морозились, от продолжения последнего также, но это разве будет возможность лишний раз показать, что это все пыль и не более чем просто слова", — написал военный.

Лейтенант "Алекс" считает заявления Путина об объявлении "перемирия" пустыми словами Фото: скриншот

Напомним, 19 апреля Путин заявлял о "пасхальном перемирии", которое якобы должно было длиться 30 часов. Однако аналитики DeepState отмечали, что во время объявленного "перемирия" российская армия не прекратила вести боевые действия и использовала паузу для возможного нового наступления.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованном 28 апреля интервью назвал условия начала переговоров РФ и Украины, среди которых отказ Киева от вступления в НАТО и признание временно оккупированных территорий российскими.