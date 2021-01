SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети з рекордною кількістю супутників

Багаторазова ракета Falcon 9 виведе на орбіту Землі 143 супутника.

Американська компанія SpaceX, власником якої є бізнесмен Ілон Маск, зробила успішний запуск багаторазової ракети Falcon 9. Вона виведе на навколоземну орбіту 143 супутника, що є новим рекордом. Відео запуску ракети транслювали на YouTube-каналі Space X.

На борту ракети знаходяться 133 державних і комерційних апарати і 10 інтернет-супутників Starlink від SpaceX.

Falcon 9 запустили з мису Канаверал в американському штаті Флорида в рамках місії Transporter-1. Ракета злетіла з комплексу SLC-40.

Планується, що перша багаторазова ступінь Falcon 9, яку використовують вже у четверте, після відділення здійснить керовану посадку на морську платформу Of Course I Still Love You.

Раніше SpaceX виводила на орбіту планети максимум 64 супутника за один раз. Попередній рекорд встановила індійська місія PSLV-C37, яка в 2017 році вивела на орбіту планети 104 супутника.

Нагадаємо, на початку грудня 2020 року компанія SpaceX скасувала запуск першого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship за 1,3 секунди до старту. Причиною стало відключення одного з двигунів Raptor.

Раніше стало відомо, що "Авіалінії Антонова" доправили супутник SpaceX Ілона Маска з Франції у США.