Учені з'ясували, що саме зображено на відомому шедеврі з колишньої столиці Стародавнього Єгипту (фото)

Давньоєгипетський шедевр настільки реалістичний, що вчені змогли ідентифікувати види птахів, які на ньому зображені.

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На картині з Стародавнього Єгипту, якій понад 3300 тисяч років, зображені різні види птахів, що летять або сидять на тлі буйної рослинності. Цей твір давньоєгипетського мистецтва настільки добре намальований, що вченим вдалося нарешті майже через 100 років після виявлення цієї картини з'ясувати, які види птахів тут зображені, пише Live Science.

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Приблизно з 1353 до н.е. до 1336 до н.е. Стародавнім Єгиптом правив фараон Ехнатон, який був батьком знаменитого фараона Тутанхамона. Він провів релігійну реформу та змусив єгиптян поклонитися новому богу — Атону. Саме на честь цього бога фараон назвав нову столицю — Ахетатон, на місці якої розташоване сучасне єгипетське місто Амарна за 300 км на південь від Каїра.

У місті Ахетатон фараон Ехнатон збудував свій палац, у якому була кімната відпочинку, яку археологи назвали "Зелена кімната". Вона була прикрашена різними фресками, які вперше виявили та дослідили між 1923 і 1925 роками.

[ + – ] На картині зі Стародавнього Єгипту, якій понад 3300 тисяч років, зображені різні види птахів, що летять або сидять на тлі буйної рослинності Фото: dino

У 1926 році вчені спробували зберегти ці малюнки за допомогою спеціальних речовин, але це дало зворотний ефект, і картини навпаки втратили свій колір і потемніли. Але до цього були створені копії картин із цієї кімнати, і саме їх використали вчені з Оксфордського та Кембриджського університетів для свого дослідження. Справа в тому, що оригінали вже назавжди втрачені.

Учені вважають, що в кімнаті сім'я фараона могла відпочивати й насолоджуватися картинами із зображенням рослин і птахів. Саме їхній реалізм дозволяв спостерігати нібито за справжньою природою. Також учені вважають, що в цій кімнаті були й живі рослини, що додавало потрібного ефекту.

[ + – ] Учені вважають, що в кімнаті сім'я фараона могла відпочивати й насолоджуватися картинами із зображенням рослин і птахів Фото: dino

Хоча попередні дослідження вже вивчали дику природу, показану на фресках, нове дослідження вперше змогло показати, які види птахів зображені на картинах. До речі, деякі з них мають неприродні мітки.

За словами авторів нового дослідження, Крістофера Стімпсона та Баррі Кемпа з Оксфордського та Кембриджського університетів відповідно, на картинах вдалося знайти такі види птахів:

Сизий голуб (Columba livia);

Малий пегий зимородок (Ceryle rudis);

Сорокопуд-жулан (Lanius collurio)

Біла трясогузка (Motacilla alba).

[ + – ] Хоча попередні дослідження вже вивчали дику природу, показану на фресках, нове дослідження вперше змогло показати, які види птахів зображені на картинах Фото: dino

Тоді як зимородка та сизого голуба все ще можна зустріти в Єгипті цілий рік, два інші види є перелітними птахами. Звичайний жулан прилітає сюди із серпня по листопад, а біла трясогузка — з жовтня до квітня.

Учені вважають, що найвірогіднішим поясненням того, що стародавні художники все одно вирішили їх зобразити на картині, є те, що вони просто хотіли зробити її більш насиченою та яскравою.

Учені також з'ясували, що стародавні художники нанесли на птахів останніх двох видів неприродні мітки на їхні хвости, адже нічого подібного насправді вони не мають. Дослідники припустили, що художники, можливо, намалювали ці позначки, щоб зазначити, що обидва види птахів відвідували Єгипет лише сезонно.

Фокус уже писав про те, що вчені показали оригінальні кольори фресок у найвідомішому храмі Стародавнього Єгипту.

Також Фокус писав про те, що археологи виявили в Єгипті рідкісні артефакти римського та птолемеївського періодів.