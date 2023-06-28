Як знайти підкову для мухи: виявлено одне з двох яєчок коника, якому понад 50 млн років

Вчені зробили надзвичайне відкриття викопного зразка віком 50 млн, що належить до вимерлого виду коників. Ця дивовижна знахідка охоплює чудово збережені особливості, такі як м'язи, травний тракт, залози і навіть одне неушкоджене яєчко.

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Вимерлий вид коників, відомий як Arethaea solterae, належить до роду Arethaea, який називають так через їхні схожі на траву кінцівки. Наукова спільнота назвала цей вид на честь Ліллен Солтер, науковиці, яка співпрацювала з провідним автором дослідження, пише IFLScience.

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Сем Хедс, провідний дослідник дослідження та директор Prairie Research Institute's Center for Paleontology, відзначив рідкісність скам'янілостей коників у науковому світі. Він пояснив, що кожне нове відкриття скам'янілостей цих комах додає до нашого розуміння еволюційного шляху.

У цьому випадку новознайдена скам'янілість є доказом того, що приблизно 50 мільйонів років тому саме цей рід коників вже мав риси, які дозволяли йому бути схожим на траву в своєму середовищі. А це зі свого боку допомагало йому виживати, приховуючи його від хижаків.

Хоча наявність слідів кишківника у скам'янілостях з цієї місцевості не є чимось несподіваним, подальший мікроскопічний аналіз виявив ще дивовижніші деталі. Дослідницька група знайшла грудні м'язові волокна, які, ймовірно, пов'язані з криловими або боковими м'язами, а також тканину, відому як "жирове тіло" всередині нього.

Крім того, науковці були вражені тим, що знайшли добре збережене яєчко разом із допоміжними залозами, з'єднаними зі скам'янілим коником.

Сем Хедс також пояснив, що частини травного тракту, зокрема, середня кишка, яка називається шлуночком, також чудово збереглася. Виявлено ряд взаємопов'язаних канальців, що зрештою призвело до утворення округлої структури, однозначно ідентифікованої як яєчко, разом з пов'язаними з ним залозами.

Щоб підтвердити важливість цих знахідок, Хедс порівняв їх з препарованими зразками сучасних коників. На диво, він виявив майже ідентичну анатомічну будову: яєчко, допоміжні залози та шлуночок демонструють дивовижну схожість між вимерлими комахами та їхніми сучасними родичами.

Цей паралелізм викликав у Хедса трепет, і він вигукнув: "Я був просто вражений".

Скам'янілість знайшли у формації Грін-Ривер, відомому викопному шарі, що охоплює три штати і славиться чудовою збереженістю флори та фауни. Попри репутацію цього району як місця чудових відкриттів, знахідка цього зразка все ж стала несподіванкою для дослідників.

Сем Хедс висловив своє захоплення, заявивши, що він ніколи не очікував, що такі детальні структури можуть зберегтися в стисненій гірській породі. Фактично, ця знахідка є першим відомим йому прикладом такого рівня збереженості.

Так нещодавно знайдена скам'янілість вимерлого виду коників Arethaea solterae пропонує безпрецедентний погляд на стародавній світ цих комах. Завдяки чудово збереженим м'язам, травному тракту, залозам і яєчку, вона дає змогу глибше зрозуміти еволюційну історію тварин.

Рідкісність і якість збереження вражають науковців, які продовжують розгадувати таємниці, приховані в дивовижній формації Грін-Ривер.

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