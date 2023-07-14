Право на вибір. Протизаплідні таблетки без рецепта дозволили продавати у США

Такий прецедент є важливою подією, оскільки відкриває доступ більшій кількості людей до методів запобігання, тим самим розпочинаючи новий етап боротьби з небажаною і позаплановою вагітністю.

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Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дало зелене світло першій в історії безрецептурній протизаплідній таблетці. Таблетки, відомі під назвою Opill, являють собою зручний варіант запобігання вагітності. Вона діє завдяки збільшенню товщини цервікального слизу або придушення овуляції, а іноді і того, і іншого, пише ScienceAlert.

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Спочатку схвалений для рецептурного застосування в 1973 р., перехід Opill на безрецептурний режим може надихнути інших виробників протизаплідних засобів, що відпускаються тільки за рецептом, зробити те ж саме. Ця віха підкреслює, що аптеки є центральною ланкою охорони здоров'я, а фармацевти відіграють ключову роль у наданні контрацептивної допомоги.

З початку 2024 року препарат Opill буде доступний у різних місцях, включно з аптеками, супермаркетами, цілодобовими магазинами та інтернет-магазинами. Це рішення управління може істотно розширити можливості використання контрацептивів у масштабах країни, що особливо актуально з урахуванням обмежень на доступ до абортів, які зберігаються в деяких штатах.

До теперішнього часу гормональні контрацептиви можна було придбати тільки після комплексного медичного обстеження у кваліфікованого фахівця. Однак в останні кілька років ситуація змінюється. З 2016 року в деяких штатах фармацевтам дозволено виписувати рецепти на протизаплідні засоби, і ця практика поширилася на 20 штатів, зокрема Вашингтон.

Дозвіл на безрецептурний відпуск протизаплідних засобів дає змогу усунути деякі перешкоди, пов'язані з отриманням контрацепції, включно з оплатою медичних послуг, страховим покриттям і обмеженим доступом до контрацепції за рецептом фармацевта. Важливо відзначити, що це позбавляє від необхідності записуватися на прийом до лікаря в робочий час або добиратися до медичних фахівців на великі відстані.

Однак важливо пам'ятати, що безрецептурний доступ до гормональних контрацептивів не замінює необхідності регулярного відвідування кабінету лікаря або бесід з ним про репродуктивне здоров'я.

Хоча перехід на безрецептурний відпуск протизаплідних засобів є важливим рішенням, залишаються і проблеми, які необхідно вирішити. Так, відомі випадки, коли фармацевти відмовляли пацієнтам у доступі до засобів екстреної контрацепції та препаратів для переривання вагітності, керуючись особистими переконаннями.

У деяких штатах, відомих своїми положеннями про "свободу совісті", фармацевтам дозволяється відмовляти у відпуску ліків, які суперечать їхнім релігійним або моральним переконанням. Хоча в деяких штатах ці положення можуть стати проблемою для безрецептурного відпуску протизаплідних засобів, вони навряд чи вплинуть на великі мережі, супермаркети і масові роздрібні магазини через їхню організаційну структуру ухвалення рішень.

Географічний аналіз показує, що особи з низьким соціально-економічним статусом непропорційно великою мірою проживають у "контрацептивних пустелях" — районах з обмеженим доступом до засобів для планового планування сім'ї. Схвалення безрецептурних протизаплідних засобів потенційно може звести до мінімуму або навіть ліквідувати ці пустелі за умови, що ці засоби будуть доступні за ціною, скоротивши таким чином хаотичне позапланове зачаття дітей.

Фармацевти повинні зіграти важливу роль у цій новій ері доступності контрацептивів. Вони можуть допомогти пацієнтам зрозуміти, як правильно і безпечно використовувати препарат, і за необхідності направити їх назад до лікаря. Знання і досвід фармацевтів роблять їх неоціненним ресурсом у просуванні безпечного, ефективного і доступного використання контрацепції по всій країні.

Схвалення першої безрецептурної протизаплідної таблетки є значним кроком вперед у підвищенні доступності послуг з охорони репродуктивного здоров'я для всіх американців. Ця нова розробка забезпечує більший контроль над вибором репродуктивних технологій, що відкриває перспективи для подальшого розвитку цієї галузі та адаптації подібної практики іншими країнами.

Раніше Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Також Фокус писав про те, що гормони в контрацептивах можна знизити на 90%, не впливаючи при цьому на їхню ефективність. Група вчених виявила, що кількість гормонів у звичайних контрацептивах може бути значно зменшена, але при цьому вони, як і раніше, ефективно запобігають овуляції.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.