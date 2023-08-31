Запустили регенерацію. Люди отримають здатність відрощувати нові органи та кінцівки

Вченим вдалося навчитися повністю стирати пам'ять клітинам. Подібна до "Людей у чорному" технологія дає можливість переконливо розвинути регенеративну медицину.

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Виявляється, у клітин нашого тіла є кнопка перезавантаження, як у наших електронних пристроїв. Звучить трохи фантастично, але вчені вже на порозі створення такої кнопки, і отримані результати можуть змінити майбутнє медицини IFLScience.

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Група вчених знайшла спосіб змусити людські клітини забути, до якого типу вони належать, і поводитися як надрізноманітні клітини, які ми маємо, коли є ембріонами. Ці ембріоноподібні клітини здатні перетворюватися на будь-яку клітину організму. Це дуже важливо, оскільки такі універсальні клітини потенційно можуть бути використані для відновлення пошкоджених органів і тканин.

Хоча ідея створення таких "універсальних" клітин, які називаються iPS-клітинами, не така вже й нова, адже вперше вчені створили їх 2006 року, завжди виникала певна заминка. Ці "перероблені" клітини пам'ятають трохи свого минулого, що може відрізняти їх від справжніх ембріональних клітин. Ця відмінність може обмежити їхнє застосування в медицині.

Переродження з чистого аркуша

Але ось тут-то і стало в пригоді недавнє відкриття. Дослідницька група під керівництвом професора Раяна Лістера знайшла спосіб змусити iPS-клітини забути про своє минуле, зробивши їх практично ідентичними справжнім ембріональним клітинам. Вони назвали свій метод перепрограмування TNT, і він імітує природний процес "перезавантаження", що відбувається в ембріонах.

Коли вчені перетворили ці клітини, "позбавлені пам'яті", на інші клітини, наприклад, м'язові або легеневі, вони показали набагато кращі результати, ніж попередні версії. Це дає змогу припустити, що новий метод може стати великим кроком уперед у розвитку клітинної терапії, яка може бути використана для лікування цілої низки захворювань.

Погляд спрямований у майбутнє

Хоча фахівці визнають, що їм належить ще багато чого дізнатися про причини існування "пам'яті" в клітинах, вони налаштовані оптимістично. Вони вважають, що їхнє відкриття може значно просунути вперед галузь регенеративної медицини, в якій пошкоджені частини тіла можуть бути відновлені за допомогою власних клітин пацієнта.

Одним словом, хоча це і не зовсім чарівна кнопка "перезавантаження", що здатна перетворити людей на хамелеонів, дане дослідження є захопливим кроком на шляху до використання можливостей наших клітин для неймовірних і автономних медичних процедур.

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