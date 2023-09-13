Від проблем із животом до збільшення ваги. Приховані витрати післяобіднього відпочинку

Хоча можливість прилягти після ситного обіду здається привабливою, ціною такої дії буде печія і безліч потенційних майбутніх проблем зі здоров'ям.

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Багато людей уявляють ідеальне завершення трапези як відпочинок на дивані або в ліжку, одразу після завершення прийому їжі. Але ця традиція приховує в собі безліч ризиків для вашого здоров'я. Про причини того, чому після прийому їжі краще деякий час перебувати у вертикальному положенні, пише BigC.

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Хоча природа впродовж мільйонів років чудово і точно налагодила наш процес травлення і дивовижний набір органів, що беруть участь у ньому, їх складний устрій і взаємозв'язок роблять його крихким і чутливим до будь-якого зовнішнього впливу. До цього списку входять не тільки продукти, які ми споживаємо, а й поза, в якій ми перебуваємо в найактивніші етапи переробки їжі. Нижче наведено список труднощів, які незабаром можуть виникнути у вас, якщо ви спокуситеся перспективою миттєвого відпочинку після трапези:

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Коли ми говоримо про гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ), ми маємо на увазі ситуацію, коли шлункові кислоти вирішують піти у зворотному напрямі та проникнути до нашого травного тракту, обпікаючи його та спричиняючи однойменний та відомий болісний стан, у народі відомий як печія. Лежання одразу після їжі може стати її основним провокуючим фактором, згідно з одним дослідженням. Наш організм, як ефективна машина, найкраще справляється з травленням у положенні стоячи або сидячи.

Коли ми говоримо про гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ), ми маємо на увазі ситуацію, коли шлункові кислоти вирішують піти у зворотному напрямі та проникнути до нашого травного тракту, обпікаючи його та спричиняючи однойменний та відомий болісний стан, у народі відомий як печія. Лежання одразу після їжі може стати її основним провокуючим фактором, згідно з одним дослідженням. Наш організм, як ефективна машина, найкраще справляється з травленням у положенні стоячи або сидячи. Млявий процес травлення. Коли ми спимо, травлення в нашому організмі перемикається на нижчий щабель. Тому, якщо ви вирішили лягти спати одразу після їжі, ви, по суті, змушуєте свій шлунок працювати понаднормово. І це його аж ніяк не тішить. Уповільнення процесу травлення може спричинити неприємні відчуття та призвести до більш серйозних проблем у майбутньому.

Коли ми спимо, травлення в нашому організмі перемикається на нижчий щабель. Тому, якщо ви вирішили лягти спати одразу після їжі, ви, по суті, змушуєте свій шлунок працювати понаднормово. І це його аж ніяк не тішить. Уповільнення процесу травлення може спричинити неприємні відчуття та призвести до більш серйозних проблем у майбутньому. Проблеми з вагою. Давайте поговоримо про спалювання калорій. Для ефективного спалювання калорій організму потрібно близько трьох годин після прийому їжі. Засинання раніше цього часу може порушити нормальний перебіг метаболізму. Згодом це може призвести до небажаного набору ваги, а в перспективі й до ожиріння.

Незважаючи на те, що ідея лягти спати одразу після їжі може бути привабливою, очевидно, що це не найкращий вибір для нашого здоров'я. Активність після їжі, навіть якщо це просто легка прогулянка або нескладна домашня робота, може стати вирішальним фактором. Йдеться про те, щоб подбати про своє майбутнє і забезпечити собі довгострокове здоров'я і щастя. Тож наступного разу, коли ви закінчите смачну вечерю, можливо, варто прогулятися або трохи прибратися, перш ніж лягати на диван або в ліжко. Ваше тіло буде вам за це вдячне.

Раніше Фокус писав про те, як правильне харчування знижує ризик розвитку деменції. Нове дослідження показує, що середземноморська їжа може знизити ризик розвитку деменції на 25%.

Також Фокус писав про несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.