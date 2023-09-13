От проблем с животом до увеличения веса. Скрытые издержки послеобеденного отдыха

Хотя возможность прилечь после сытного обеда кажется привлекательной, ценой такого действия будет наступившая изжога и множество потенциальных будущих проблем со здоровьем.

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Многие люди представляют идеальное завершение трапезы в качестве отдыха на диване или в кровати, сразу после завершения приема пищи. Но данная традиция скрывает в себе множество рисков для вашего здоровья. О причинах того, почему после приема пищи лучше некоторое время находиться в вертикальном положении, пишет BigC.

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Хотя природа на протяжении миллионов лет великолепно и точно отладила наш процесс пищеварения и удивительный набор органов участвующих в нем, их сложное устройство и взаимосвязь делают его хрупким и чувствительным к любому внешнему воздействию. В этот список входят не только продукты, которые мы потребляем, но и поза, в которой мы находимся в самые активные этапы переработки пищи. Ниже приведен список трудностей, которые вскоре могут возникнуть у вас, если вы соблазнитесь перспективой мгновенного отдыха после трапезы:

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Когда мы говорим о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), мы имеем в виду ситуацию, когда желудочные кислоты решают пойти в обратном направлении и проникнуть в наш пищеварительный тракт, обжигая его и вызывая одноименную и известное мучительное состояние, в народе известное как изжога. Лежание сразу после еды может стать ее основным провоцирующим фактором, согласно одному исследованию. Наш организм, как эффективная машина, лучше всего справляется с пищеварением в положении стоя или сидя.

Когда мы говорим о гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), мы имеем в виду ситуацию, когда желудочные кислоты решают пойти в обратном направлении и проникнуть в наш пищеварительный тракт, обжигая его и вызывая одноименную и известное мучительное состояние, в народе известное как изжога. Лежание сразу после еды может стать ее основным провоцирующим фактором, согласно одному исследованию. Наш организм, как эффективная машина, лучше всего справляется с пищеварением в положении стоя или сидя. Вялый процесс пищеварения. Когда мы спим, пищеварение в нашем организме переключается на более низкую ступень. Поэтому, если вы решили лечь спать сразу после еды, вы, по сути, заставляете свой желудок работать сверхурочно. И это его отнюдь не радует. Замедление процесса пищеварения может вызвать неприятные ощущения и привести к более серьезным проблемам в будущем.

Когда мы спим, пищеварение в нашем организме переключается на более низкую ступень. Поэтому, если вы решили лечь спать сразу после еды, вы, по сути, заставляете свой желудок работать сверхурочно. И это его отнюдь не радует. Замедление процесса пищеварения может вызвать неприятные ощущения и привести к более серьезным проблемам в будущем. Проблемы с весом. Давайте поговорим о сжигании калорий. Для эффективного сжигания калорий организму требуется около трех часов после приема пищи. Засыпание раньше этого времени может нарушить нормальный ход метаболизма. Со временем это может привести к нежелательному набору веса, а в перспективе и к ожирению.

Несмотря на то, что идея лечь спать сразу после еды может быть привлекательной, очевидно, что это не лучший выбор для нашего здоровья. Активность после еды, даже если это просто легкая прогулка или несложная работа по дому, может стать решающим фактором. Речь идет о том, чтобы позаботиться о своем будущем и обеспечить себе долгосрочное здоровье и счастье. Так что в следующий раз, когда вы закончите вкусный ужин, может быть, стоит прогуляться или немного прибраться, прежде чем ложиться на диван или в кровать. Ваше тело будет вам за это благодарно.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.