Переливання буде не потрібне. Учені знайшли спосіб прискорювати вироблення крові нашим організмом

Вчені звернули увагу на непомітний ген, який виявився ключем до регулювання швидкості відновлення крові в нашому організмі і, можливо, дасть підказки до боротьби з деякими видами раку.

Related video

Кров має незаперечне значення для нашого виживання, по суті, будучи для всього нашого організму своєрідним паливом. Всі ми знаємо, що без достатньої кількості крові наше життя просто неможливе. Однак, незважаючи на всю її важливість, досі існують області, пов'язані з її виробленням, які до кінця не вивчені наукою. Нещодавно було проведено проривне дослідження, яке додало шматочок до цієї головоломки, виявивши заплутаний взаємозв'язок між білком SOX17 і геном Rasip1, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Для контексту, білки можна порівняти з механізмами наших клітин. Деякі білки відіграють роль у визначенні того, активний чи ні той чи інший ген — ділянка ДНК. Одним із таких білків, який давно інтригує вчених, є SOX17. Він відомий як фактор транскрипції — науковий термін, який означає, що він регулює активність генів.

Ми знаємо, що клітини крові виникають із так званих гемопоетичних стовбурових клітин (ГСК). І деякі дані свідчать про те, що SOX17 відіграє ключову роль у створенні цих клітин, що продукують кров, особливо на ранніх стадіях розвитку.

Для глибшого вивчення цієї ролі група дослідників проаналізувала скупчення клітин з метою виявлення відмінностей між тими, в яких присутній SOX17, і тими, в яких його немає. Для цього використовували метод, званий аналізом РНК-секвенування. Цей метод схожий на вивчення списку всіх активних робітників на двох фабриках з метою виявлення відмінностей у їхніх ролях або чисельності.

При такому глибокому зануренні в клітинне середовище увагу дослідників привернув один ген під назвою Rasip1. Відомо, що Rasip1 відіграє важливу роль у судинних клітинах — клітинах, що вистилають наші кровоносні судини.

Під час дослідження автори з'ясували, що білок SOX17 має взаємодіяти з певною частиною гена Rasip1, щоб увімкнути його. Це все одно що з'ясувати, що для того, щоб машина запрацювала, потрібно, щоб певна кнопка була натиснута певним пальцем, отримавши таким чином спосіб гарантовано її запускати. Коли дослідники змінили рівень Rasip1, це безпосередньо вплинуло на виробництво крові. Менша кількість Rasip1 означала меншу активність кровотворення, а більша його кількість — її збільшення.

Старший науковий співробітник Тецуя Тага пояснює отримані результати просто: SOX17 підвищує експресію Rasip1, що сприяє розвитку важливих стовбурових клітин, які продукують кров. Але чому це взагалі має нас хвилювати? Розуміння цих складних процесів кровотворення має величезне значення. Формування крові — це не просто одноразове явище в період раннього розвитку, воно триває протягом усього життя. Це дослідження — це крок уперед у розумінні тонкощів кровотворення і, можливо, першопричин захворювань крові та навіть деяких видів раку.

Хоча наука, що стоїть за цим відкриттям, може здатися складною, її внесок у розуміння процесів виробництва організмом крові неможливо применшувати. Розуміння цих основ нашої біології може прокласти шлях до більш досконалих і ефективних методів лікування серйозних захворювань у майбутньому.

Раніше Фокус писав про те, що свіжа кров справді може мати омолоджувальні властивості. Дослідники провели експеримент на мишах, під час якого вдалося регенерувати м'язову тканину гризунів.

Також Фокус писав про те, як нелегальні процедури омолодження кров'ю в спа-салоні спровокували спалах ВІЛ. Сумна подія, що зламала життя багатьом людям, трапилася, коли в гонитві за красою клієнти спа-спалону вдалися до неліцензованої ризикованої процедури омолодження.