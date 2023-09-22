У США запустили найпотужніший у світі рентгенівський лазер: чому це важливо

Новий лазер відкриває перед ученими абсолютно нову еру наукових відкриттів.

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У Національній прискорювальній лабораторії SLAC, розташованій у штаті Каліфорнія, було отримано так зване перше світло найпотужнішого у світі рентгенівського лазера LCLS II, пише ScienceAlert.

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Після 10 років розробок, на які пішло понад 1 млрд доларів, у Національній прискорювальній лабораторії SLAC було запущено найпотужніший у світі рентгенівський лазер. LCLS II може створювати мільйон рентгенівських спалахів за секунду, що майже у 8 тисяч разів більше, ніж міг зробити попередній лазер LCLS. Так він створює безперервний промінь рентгенівського випромінювання, який у 10 тисяч яскравіший, ніж створював минулий пристрій.

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За словами фізиків, тепер вони можуть детальніше фіксувати процеси на атомному рівні, також за деякими процесами можна буде спостерігати так, як ніколи раніше, і вчені сподіваються зробити абсолютно нові відкриття.

Перше світло рентгенівського лазера LCLS II. Ілюстрація. Фото: ScienceAlert

Учені з Національної прискорювальної лабораторії SLAC проводять дослідження у фізиці елементарних частинок, а також дослідження в галузі атомної фізики, фізики твердого тіла, хімії, біології та медицини. Тепер за допомогою нового рентгенівського лазера можна вивчати квантові події з вищою роздільною здатністю, а також фіксувати хімічні процеси, які відбуваються за надзвичайно короткий час. У рентгенівському лазері LCLS-II вільні електрони прискорюються до швидкості світла та створюють неймовірно яскраві й дуже швидкі спалахи світла на дуже коротких довжинах хвиль.

За словами вчених, за допомогою LCLS-II можна досліджувати найменші та найшвидші явища в Усесвіті. Так можна зробити нові відкриття в найрізноманітніших наукових дисциплінах — від здоров'я людини до квантового матеріалознавства.

Національна прискорювальна лабораторія SLAC Фото: ScienceAlert

Для створення нового лазера було використано найпередовіші технології, і ця установка містить надпровідний прискорювач і набір із 37 кріогенних модулів, які працюють за дуже низьких температур. Так здійснюється переміщення вільних електронів майже без втрат енергії. Також установка має два нові ондулятори, з низькою та з високою енергією, які створюють рентгенівське випромінювання з прискорених електронів.

Наразі у світі існує лише кілька рентгенівських лазерів на вільних електронах, і завдяки їм учені могли покращити розуміння багатьох явищ, зокрема космічної погоди і процесу фотосинтезу. За словами вчених експерименти з лазером LCLS-II розпочнуться найближчими тижнями, та завдяки здатності цього пристрою уможливлювати спостереження за найменшими та найкоротшими взаємодіями між частинками можна зробити нові відкриття у фізиці, хімії та біології.

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