Залишитися сильним і рухливим у старості. Учені назвали продукти, що зміцнюють тіло у віці

З плином часу наше тіло стає дедалі слабкішим, проте люди старшого віку, які включили до своєї дієти кілька рослинних продуктів, здатні протистояти цьому, стверджує дослідження.

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Для багатьох із нас втрата м'язової маси, занепад сил і збільшення кількості жиру в організмі є природною частиною процесу старіння. Однак нове дослідження показує, що вживання рослинних білків може допомогти літнім людям зберегти м'язи та зменшити кількість жиру в організмі, пише Medical News.

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З віком люди можуть зіткнутися з саркопенією — терміном, що позначає прогресуючу втрату м'язової маси і сили. Вона може призвести до таких проблем, як підвищений ризик падінь, втрата незалежності та збільшення кількості госпіталізацій. Для боротьби із саркопенією багато людей стали вживати більше білка і вести активний спосіб життя.

Більшість джерел білка, про які ми думаємо, наприклад, курка або яловичина, походять від тварин. Однак рослинні білки, наприклад, бобові або тофу, мають низку унікальних переваг, яких просто немає у тваринних білках. Вони не тільки безпечніші для довкілля, оскільки виробляють менше парникових газів, а й містять додаткові поживні речовини, як-от клітковина і корисні жири. Утім, останнім часом також з'явилися нові та вдосконалені версії рослинних молочних продуктів і м'яса, які забезпечують організм усіма необхідними амінокислотами.

Автори наукової роботи вивчили результати численних досліджень, присвячених впливу рослинного білка на організм літніх людей, особливо старших за 60 років. Вони проаналізували понад 8000 статей і зупинилися на тринадцяти надійних дослідженнях. У підсумку було виявлено, що у літніх людей, які вживали рослинні білки, спостерігалося збільшення м'язової маси і відновлення сил. Також, переваги рослинних білків відповідали, а в деяких випадках і перевершували переваги традиційних білків тваринного походження і тренувань.

Виявляється, рослинні білки мають деякі початкові переваги. Вони містять унікальні для них вітаміни, мінерали та антиоксиданти, здатні боротися із запаленням в організмі. Запалення — це поширена і серйозна проблема, коли йдеться про здоров'я м'язів. Зменшуючи його, рослинні білки, можливо, дають нашим м'язам більше шансів залишатися сильними.

У дослідженнях, проведених досі, як джерело рослинного білка розглядали переважно сою. Однак існує ціла низка рослинних білків, наприклад, з гороху або мікроводоростей, які ще чекають свого вивчення.

Для літніх людей, які бажають зберегти м'язову масу, силу і загальний склад тіла, рослинні білки є цікавим доповненням до м'яса, яке варто розглянути. Однак, як і у всіх інших сферах життя, необхідні додаткові дослідження і більша кількість інформації для здійснення більш усвідомленого вибору на користь того чи іншого продукту. Але поки що, можливо, варто подумати про те, щоб додати до свого наступного обіду трохи тофу або сочевиці.

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