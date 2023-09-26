Остаться сильным и подвижным в старости. Ученые назвали продукты, укрепляющие тело в возрасте

С течением времени наше тело становиться все слабее, однако люди старшего возраста, включившие в свою диету пару растительных продуктов способны противостоять этому, утверждает исследование.

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Для многих из нас потеря мышечной массы, упадок сил и увеличение количества жира в организме являются естественной частью процесса старения. Однако новое исследование показывает, что употребление растительных белков может помочь пожилым людям сохранить мышцы и уменьшить количество жира в организме, пишет Medical News.

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С возрастом люди могут столкнуться с саркопенией — термином, обозначающим прогрессирующую потерю мышечной массы и силы. Она может привести к таким проблемам, как повышенный риск падений, потеря независимости и увеличение числа госпитализаций. Для борьбы с саркопенией многие люди стали употреблять больше белка и вести активный образ жизни.

Большинство источников белка, о которых мы думаем, например, курица или говядина, происходят от животных. Однако растительные белки, например, бобовые или тофу, обладают рядом уникальных преимуществ, которых попросту нет в животных белках. Они не только более безопасны для окружающей среды, поскольку производят меньше парниковых газов, но и содержат дополнительные питательные вещества, такие как клетчатка и полезные жиры. Впрочем, в последнее время также появились новые и усовершенствованные версии растительных молочных продуктов и мяса, которые обеспечивают организм всеми необходимыми аминокислотами.

Авторы научной работы изучили результаты многочисленных исследований, посвященных влиянию растительного белка на организм пожилых людей, особенно старше 60 лет. Они проанализировали более 8000 статей и остановились на тринадцати надежных исследованиях. В итоге было обнаружено, что у пожилых людей, употреблявших растительные белки, наблюдалось увеличение мышечной массы и восстановление сил. Также, преимущества растительных белков соответствовали, а в некоторых случаях и превосходили преимущества традиционных белков животного происхождения и тренировок.

Оказывается, растительные белки обладают некоторыми изначальными преимуществами. Они содержат уникальные для них витамины, минералы и антиоксиданты, способные бороться с воспалением в организме. Воспаление — это распространенная и серьезная проблема, когда речь идет о здоровье мышц. Уменьшая его, растительные белки, возможно, дают нашим мышцам больше шансов оставаться сильными.

В исследованиях, проведенных до сих пор, в качестве источника растительного белка рассматривалась в основном соя. Однако существует целый ряд растительных белков, например, из гороха или микроводорослей, которые еще ждут своего изучения.

Для пожилых людей, желающих сохранить мышечную массу, силу и общий состав тела, растительные белки представляются интересным дополнением к мясу, которое стоит рассмотреть. Однако, как и во всех других сферах жизни, необходимы дополнительные исследования и большее количество информации для совершения более осознанного выбора в пользу того или иного продукта. Но пока, возможно, стоит подумать о том, чтобы добавить в свой следующий обед немного тофу или чечевицы.

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