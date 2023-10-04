Несподіване застосування. Популярний напій може допомогти запобігти розвитку діабету

Маловідомий сорт популярного напою не тільки здатний допомогти регулювати рівень цукру в крові, а й також може чинити зміцнювальну дію на здоров'я нашого кишківника.

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Чаювання протягом тисячоліть є невід'ємною частиною нашого щоденного життя. Чи то дорогою на роботу, чи то після неї, чи то в колі друзів, чи то в компанії книжки — чай у його величезному розмаїтті є вірним супутником людини. І схоже, що крім яскравих смакових відчуттів і моральної користі, цей напій здатний боротися із серйозними хворобами. Дослідження, проведене в Китаї, показує, що вживання улюбленого мільйонами напою може принести користь здоров'ю, особливо якщо йдеться про діабет, пише Chronicle Live.

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Дослідники виявили, що люди, які регулярно п'ють чай, знижують ймовірність розвитку діабету 2-го типу приблизно на 28% порівняно з тими, хто пропускає цей напій. Крім того, у тих, хто регулярно п'є чай, на 15% знижується ризик розвитку переддіабету — захворювання, яке за відсутності контролю може призвести до розвитку діабету. Чай, мабуть, посилює видалення глюкози з крові і виводить її із сечею. Це призводить до поліпшення роботи інсуліну, що дає змогу нашому організму легше регулювати рівень цукру в крові.

Серед безлічі сортів чаю найбільший ефект показав маловідомий "темний чай", що знижує ризик розвитку діабету майже на 47%. Цей сорт чаю не так часто зустрічається в магазинах, але його вирізняє унікальний процес виробництва, що включає мікробну ферментацію. При цьому утворюються особливі сполуки, відомі своїми сильними антиоксидантними та протизапальними властивостями. Ці сполуки не тільки покращують роботу інсуліну, а й підвищують працездатність специфічних клітин підшлункової залози, що виробляють інсулін. Крім того, ці сполуки сприяють зміні складу бактерій, що мешкають у нашому кишечнику, що може сприяти зміцненню його здоров'я.

Але перш ніж почати пити чай галонами, необхідно пам'ятати, що, хоча отримані результати свідчать про користь чаю в боротьбі із захворюванням, вони не є остаточним доказом того, що чай сам по собі може запобігти діабету. У дослідженні представлені результати спостережень, тобто воно демонструє зв'язок, але не встановлює прямого причинно-наслідкового ланцюжка між споживанням чаю та лікуванням або запобіганням діабету.

Оскільки приблизно у кожного 16-го жителя в одній лише Великій Британії діагностують діабет, переважно 2-го типу, часто пов'язаний із факторами способу життя, варто вивчити будь-які можливі способи зниження ризику розвитку цього захворювання. Результати було представлено на Європейській конференції з діабету, а повне дослідження, доступне для широкої публіки, з'явиться у відкритому доступі в найближчому майбутньому.

Слід зазначити, що, хоча щоденне вживання чаю може дати певні переваги для здоров'я, це лише одна частина надскладного балансу харчування, фізичної активності та саморозвитку, які впливають на підтримання міцного здоров'я нашого організму. У боротьбі з такими захворюваннями, як діабет, на даному етапі нашого розвитку вирішальне значення має вибір здорового способу життя.

Раніше Фокус писав про користь перерви у вживанні кави. Дослідники розповіли, що може дати організму тимчасова пауза в прийомі кофеїну.

Також Фокус писав про те, що ключ до лікування діабету може мати позаземне походження. У пошуках методів боротьби з діабетом другого типу, наука звернула свій погляд за межі нашої планети і, можливо, відшукала там незвичайний і дієвий засіб від хвороби.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.