Прокляття святого міста: що таке загадковий єрусалимський синдром і як він проявляється

Загадковий стан, за якого люди, що не мають психічних розладів, раптово вважають себе пророками і святими, продовжує розбурхувати наукові уми в усьому світі, не піддаючись жодній логіці.

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Деякі місця у світі володіють унікальною, непередаваною атмосферою, яка, в деяких випадках, може навіть впливати на поведінку людей. Психологічні реакції людей на інтер'єр і екстер'єр, що їх оточують, не є чимось незвичайним. Викликають інтерес, скоріше, певні локації, що своєрідно впливають на поведінку людини, яка часом межує з неадекватністю. Саме це відбувається з деякими відвідувачами Єрусалима — міста, що вважається святим для послідовників ісламу, іудаїзму та християнства, пише IFLScience.

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Так, нещодавно було заарештовано 40-річного туриста зі США, який пошкодив дві давньоримські статуї в Музеї Ізраїлю. Причина такої раптової та неадекватної поведінки остаточно невідома. Хоча поліція посилається на релігійні мотиви, його адвокати стверджують, що він перебував під впливом "єрусалимського синдрому".

Що ж таке єрусалимський синдром? Це унікальний стан, за якого відвідувачі Єрусалима відчувають психологічні симптоми, що ґрунтуються на релігійному ґрунті. Незважаючи на те, що цей стан офіційно не занесено до основного керівництва, яке використовують психіатри для діагностики психічних розладів, його наявність не викликає сумнівів. Настільки, що для його лікування і вивчення в Єрусалимі існує спеціальний центр — Центр психічного здоров'я "Кфар Шауль". І цьому є вагомі причини, адже в період з 1980 по 1993 рік до цього центру було направлено понад тисячу туристів.

Симптоми захворювання різні. В огляді 2018 року детально описується випадок з американським туристом, який відчув себе біблійною постаттю Самсоном. Це призвело до того, що він спробував зрушити один із масивних каменів на Західній стіні, вважаючи, що він перебуває не на своєму місці. Коли йому спробували перешкодити, він запанікував, розбив вікно і втік. Зрештою, його вдалося заспокоїти, надати медичну допомогу і повернути до США.

У більшості випадків люди, які страждають на цей синдром, демонструють незвичну релігійну поведінку. Деякі з них вислизають від своїх груп, нав'язливо займаються прибиранням або навіть майструють із готельної постільної білизни білий одяг, схожий на халати. Деякі вигукують або співають релігійні тексти, а є й ті, хто стоїть біля святих місць і читає проповіді.

Незвичайним є той факт, що людина, яка не мала раніше проблем із психічним здоров'ям, приїжджає до Єрусалима і раптом відчуває подібні симптоми. Після від'їзду вони спонтанно одужують і повертаються до свого звичайного життя. Коли ці епізоди відбуваються, тривалі галюцинації рідкісні. Пацієнти зазвичай згадують, хто вони такі, а не вважають себе релігійними діячами. Лікування часто полягає в тому, щоб просто вивезти людину з Єрусалима і повернути її до близьких людей.

Але чому це відбувається? Деякі фахівці вважають, що річ у різкому контрасті між ідеалізованим образом Єрусалима і його реальною, сучасною версією. Сильні релігійні почуття і необхідність передати послання згори можуть бути способами мозку уникнути дисонансу, спричиненого навіяними і реальними образами міста.

Відвідування Єрусалима може стати важливою особистою подією для кожного, з огляду на його історичну та релігійну значущість. Однак у деяких людей ця подія виливається в почуття, що переповнюють їх, які проявляються у вигляді єрусалимського синдрому. Це нагадування про те, який глибокий вплив можуть чинити місця на нашу психіку, і про те, як важливо розуміти, сприймати і шукати правильний підхід до незвичайних психологічних реакцій.

Раніше Фокус писав про таємничий синдром, що забирає у людей можливість рухатися, перетворюючи їхні тіла на пастки. Синдром, який може проявитися раптово, перетворює життя людини на нескінченні тортури, позбавляючи її самостійності та можливості спілкуватися з оточуючими.

Також Фокус писав про синдром "Апчхі" або те, чому погляд на яскраве сонце допомагає нам чхати. Дослідники спробували пояснити дивний процес у нашому організмі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.