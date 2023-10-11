Засинати в затишній тиші: вчені розповіли, як легко позбутися хропіння

Хропіння тероризує багатьох людей по всьому світу, але позбутися його можна однією простою дією, доступною кожному з нас, стверджують учені. Робити це потрібно прямо перед сном.

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Хропіння — поширена проблема, яка, хоча і є здебільшого нешкідливою, може стати джерелом напруження для тих, хто спить із вами в одному ліжку. Цей звук може стати саундтреком до неспокійної ночі партнера або темою для легкого жарту наступного ранку. Але, виявляється, що така проста річ, як пиття води, може допомогти зменшити кількість нічних серенад, пише The Mirror.

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Це простий факт: багато хто з нас не п'є достатньо води. Ми захоплюємося холодною кавою, освіжаючою газованою водою і заспокійливим чаєм. Але, незважаючи на всю привабливість цих напоїв, проста вода має такі переваги, з якими вони не можуть зрівнятися. І, як не дивно, одна з цих переваг безпосередньо пов'язана з хропінням.

Хропіння виникає, коли ми глибоко засинаємо, і деякі ділянки наших дихальних шляхів звужуються. Це звуження створює свого роду музичний інструмент у роті, носі або горлі, що і призводить до характерного звуку хропіння. Добре зволожена їжа допомагає зменшити скупчення слизу в цих місцях. Менше слизу означає менше хропіння. Вважайте, що природа дякує вам за зволоження організму нічною тишею.

Слід також зазначити, що алкоголь, який багато хто любить вживати, насправді може збільшити ймовірність виникнення хропіння. Алкоголь не тільки зневоднює організм, а й часто містить цукри, які можуть призвести до збільшення вироблення слизу. Куріння, ще одна зневоднювальна дія, також може посилювати хропіння з тих самих причин.

Для порівняння: майже половина дорослого населення однієї лише Великої Британії хропе. Тож якщо ви належите до числа хропунів, то ви точно не самотні. А якщо ви просто п'єте більше води, то, схоже, є спосіб вирішити цю проблему без особливих зусиль.

Для довідки, Національна служба охорони здоров'я (NHS) рекомендує випивати 6-8 склянок рідини на день. Цей показник може варіюватися залежно від погодних умов, фізичної активності та стану здоров'я людини. Крім зниження хропіння, вода також відіграє важливу роль у регулюванні температури тіла, захисті життєво важливих органів і навіть у зниженні ваги, сприяючи прискоренню метаболізму і контролю апетиту.

Однак слід пам'ятати, що не всі хропуни однакові. Якщо хропіння схоже на лев'ячий рик, перериває сон або впливає на дихання, це може бути ознакою захворювання, яке називається апное сну. У таких випадках необхідно звернутися до лікаря. Хоча вода може допомогти багатьом, вона не є універсальним рішенням. Але якщо хропіння стало для вас нічною нормою, можливо, варто спробувати випити склянку води. Це простий крок до кращого сну і здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вода може стати на вагу золота. Питання доступності важливої для виживання води для мільйонів людей вже все частіше піднімається у світі, але за прогнозами вчених, ситуація може погіршитися.

Також Фокус писав про те, які продукти варто виключити з раціону, щоб перестати хропіти. Вночі можете хропіти і ви, і ваш партнер, але і те й інше може сильно дратувати. Ось як можна позбутися хропіння.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.