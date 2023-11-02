Таємний помічник раку. Виявлено зв'язок між зайвою вагою та ризиком розвитку захворювання

Вчені виявили зв'язок між підвищеним індексом маси тіла, а також розвитком і перебігом раку, що наголошує на важливості вивчення методів профілактики захворювання, на тлі зростаючої кількості смертей від хвороби.

Related video

Згідно з останніми даними, у 2021 р. відзначається зростання кількості випадків захворювання на рак — понад 38 200 нових діагнозів, а також тривожне число смертей від раку — понад 11 100. Вчені б'ють на сполох і вказують на те, що ця статистика наголошує на необхідності розуміння різних чинників, що сприяють виникненню цього захворювання, пише Sciencenorway.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Спільне дослідження, проведене фахівцями Університетської клініки Осло, Університету Осло та Онкологічного регістра Норвегії, дало змогу глибше вивчити один із потенційних факторів ризику розвитку та перебігу захворювання — високий індекс маси тіла (ІМТ).

У результаті дослідження було виявлено значну кореляцію між підвищеним індексом маси тіла і підвищеною сприйнятливістю до 22 різних видів раку. Хоча отримані дані явно вказують на цей зв'язок, конкретні біологічні механізми або причини, через які високий індекс маси тіла може підвищувати ризик розвитку раку, залишаються нез'ясованими і потребують подальшого вивчення.

Слід зазначити, що це не перший випадок, коли ІМТ опиняється в центрі уваги у зв'язку з ризиком розвитку раку. У більш ранніх незалежних дослідженнях висловлювалося припущення, що високий індекс маси тіла може бути фактором розвитку приблизно 20% усіх видів раку. Проведені дослідження підкреслюють важливість розуміння багатогранності чинників, що сприяють виникненню раку, що в майбутньому може допомогти в профілактиці та ранній діагностиці захворювання.

Раніше Фокус писав про потенційну ознаку раку підшлункової залози, яку не варто ігнорувати. Цей рак є одним із найпотаємніших і має низький шанс виживання, тому раннє виявлення дуже важливе в ситуації, де на кону завжди стоїть життя.

Також Фокус писав про те, як вживання картопляного соку може допомогти в боротьбі з раком. Вчені з Познані виявили, що перетравлення картопляного соку може допомогти при запаленні кишечника і навіть у боротьбі з онкологічним захворюванням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.