Підступна пастка для юного розуму: вчені виявили згубний вплив газованої води на дітей

Під час дослідження вчені проаналізували різноманітні газовані напої і дійшли висновку, що їх постійне вживання дітьми може згубно впливати на їхні когнітивні здібності й не тільки.

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Нещодавнє дослідження, в якому взяли участь понад 2000 американських дітей віком від 9 до 10 років, засвідчило, що щоденне вживання газованих напоїв з кофеїном може бути пов'язане з підвищеною імпульсивністю і зниженням робочої пам'яті. Дослідження, проведене Сеульським національним університетом, передбачало оцінку звички дітей до вживання напоїв і виконання ними когнітивних завдань, а також моніторинг їхньої мозкової активності, пише Daily Mail.

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Результати дослідження засвідчили, що щоденне вживання таких напоїв, як кока-кола, пепсі та доктор Пеппер, може призвести до появи виразних патернів активності мозку в ділянках, пов'язаних із контролем імпульсів і робочою пам'яттю, зокрема в передній поясній корі та нижній лобовій звивині. Ці закономірності схожі з тими, що спостерігаються в осіб зі СДУГ і розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин.

Крім цих ефектів, у дослідженні наголошується, що діти, які регулярно вживали газовану воду з кофеїном, удвічі частіше пробували алкоголь до моменту проведення повторного дослідження через рік. Провідний дослідник Міна Квон припускає, що кофеїн і цукор, що містяться в цих напоях, можуть підвищувати чутливість до впливу сильніших речовин, таких як алкоголь.

Дослідницька група висуває дві гіпотези: "гіпотезу шлюзу", яка припускає, що шипучі напої можуть призвести до вживання важчих речовин, і "гіпотезу спільної відповідальності", яка припускає, що природний дефіцит контролю над імпульсами може призвести до того, що діти шукатимуть різні речовини, переходячи до доступніших і важчих версій напоїв у міру дорослішання.

Професор Ву-Юнг Ан наголосив на потенційному впливі результатів дослідження на громадську охорону здоров'я, наголосивши на важливості розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо споживання газованої води з кофеїном дітьми, оскільки не існує загальноприйнятого безпечного рівня кофеїну для цієї вікової групи.

У відповідь на результати дослідження Гевін Партінгтон із Британської асоціації виробників безалкогольних напоїв вказав на очевидні обмеження дослідження і виступив на захист практики галузі, наголосивши, що від 2010 р. діє кодекс відповідального маркетингу, який не орієнтований на дітей віком до 16 років і не рекомендує вживати енергетичні напої дітям.

Автори виступають за проведення подальших досліджень, щоб визначити, чи існує закономірність між раннім споживанням шипучих напоїв з кофеїном і подальшим вживанням більш сильнодіючих речовин.

Раніше Фокус писав про те, що алкоголь змінює структуру мозку в юності. Рясне вживання алкоголю в підлітковому віці може залишити після себе не тільки похмілля.

Також Фокус писав про те, що вчені стверджують, що стійкості до алкоголю не існує. Дослідження показало, що люди, які сильно п'ють, п'яніють навіть гірше, ніж ті, хто вживає алкоголь набагато рідше.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.