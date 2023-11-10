Коварная уловка для юного разума: ученые обнаружили пагубное влияние газировки на детей

В ходе исследования ученые проанализировали разнообразные газированные напитки и пришли к выводу, что их постоянное употребление детьми может пагубно влиять на их когнитивные способности и не только.

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Недавнее исследование, в котором приняли участие более 2000 американских детей в возрасте от 9 до 10 лет, показало, что ежедневное употребление газированных напитков с кофеином может быть связано с повышенной импульсивностью и снижением рабочей памяти. Исследование, проведенное Сеульским национальным университетом включало в себя оценку привычки детей к употреблению напитков и выполнение ими когнитивных заданий, а также мониторинг их мозговой активности, пишет Daily Mail.

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Результаты исследования показали, что ежедневное употребление таких напитков, как кока-кола, пепси и доктор Пеппер, может привести к появлению отчетливых паттернов активности мозга в областях, связанных с контролем импульсов и рабочей памятью, в частности в передней поясной коре и нижней лобной извилине. Эти закономерности сходны с теми, которые наблюдаются у лиц с СДВГ и расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ.

Помимо этих эффектов, в исследовании отмечается, что дети, регулярно употреблявшие газировку с кофеином, в два раза чаще пробовали алкоголь к моменту проведения повторного исследования через год. Ведущий исследователь Мина Квон предполагает, что кофеин и сахар, содержащиеся в этих напитках, могут повышать чувствительность к воздействию более сильных веществ, таких как алкоголь.

Исследовательская группа выдвигает две гипотезы: "гипотезу шлюза", которая предполагает, что шипучие напитки могут привести к употреблению более тяжелых веществ, и "гипотезу общей ответственности", которая предполагает, что естественный дефицит контроля над импульсами может привести к тому, что дети будут искать различные вещества, переходя к более доступным и тяжелым версиям напитков по мере взросления.

Профессор Ву-Юнг Ан подчеркнул потенциальное влияние результатов исследования на общественное здравоохранение, отметив важность разработки научно обоснованных рекомендаций по потреблению газировки с кофеином детьми, поскольку не существует общепринятого безопасного уровня кофеина для этой возрастной группы.

В ответ на результаты исследования Гэвин Партингтон из Британской ассоциации производителей безалкогольных напитков указал на очевидные ограничения исследования и выступил в защиту практики отрасли, подчеркнув, что с 2010 г. действует кодекс ответственного маркетинга, который не ориентирован на детей младше 16 лет и не рекомендует употреблять энергетические напитки детям.

Авторы выступают за проведение дальнейших исследований, чтобы определить, существует ли закономерность между ранним потреблением шипучих напитков с кофеином и последующим употреблением более сильнодействующих веществ.

Ранее Фокус писал о том, что алкоголь изменяет структуру мозга в юности. Обильное употребление алкоголя в подростковом возрасте может оставить после себя не только похмелье.

Также Фокус писал о том, что ученые утверждают, что устойчивости к алкоголю не существует. Исследование показало, что сильно пьющие люди пьянеют даже хуже, чем те, кто употребляет алкоголь намного реже.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.