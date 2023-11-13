Нова ознака хвороби: вчені змогли виявити рак шлунка на ранніх стадіях

Новий метод виявлення смертельного і прихованого захворювання дасть надію сотням тисяч людей, які страждають від раку шлунково-кишкового тракту.

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Група дослідників з Університету Нагоя здійснила значний прорив у галузі діагностики раку, визначивши новий білок крові — стромальний клітинний фактор 4 (SDF4) — як більш точний біомаркер для виявлення раку шлунку та інших видів раку, зокрема й на ранніх стадіях. Це відкриття може призвести до підвищення ефективності ранньої діагностики хвороби шлунково-кишкового тракту, який часто важко виявити до його прогресування, що знижує ефективність лікування і збільшує смертність, пише New Atlas.

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Наявні біомаркери, такі як карциноембріональний антиген (CEA) і вуглеводний антиген 19-9 (CA19-9), мають обмеження щодо точності та можуть бути схильні до впливу неракових станів. Однак SDF4 показав багатообіцяючі результати в ранній діагностиці. У своєму дослідженні вчені проаналізували зразки крові 582 онкологічних хворих і 80 здорових контрольних груп. Було виявлено, що рівень SDF4 постійно підвищений в онкологічних хворих, особливо у хворих на рак шлунка, навіть на першій стадії. Цей маркер продемонстрував чутливість 89% і специфічність 99% щодо раку шлунка, що значно перевершує наявні маркери CEA і CA19-9.

Незважаючи на перспективні результати, дослідники визнають, що розмір вибірки був відносно невеликим та обмежувався однією японською установою. Для підтвердження діагностичної значущості SDF4 і впровадження його в клінічну практику необхідні подальші дослідження з численнішою і різноманітнішою когортою. Провідний автор роботи Такахіро Шінозука зазначив потенціал SDF4 як діагностичного інструменту для різних видів раку і його здатність виявляти рак на ранніх стадіях. Група співпрацює з компанією з розробки пристроїв для скринінгу раку з метою впровадження SDF4 у рутинні методи виявлення раку.

Раніше Фокус писав про те, що популярні вітамінні добавки можуть провокувати розвиток раку. Нове дослідження проливає світло на зворотний бік прийому вітамінних добавок, окремо наголошуючи на смертельній небезпеці для людей, які хворіють на рак.

Також Фокус писав про те, що звичайний алкотестер здатний виявити рак. Новий ворог захворювання — це не черговий препарат, а те, що вже давно стало буденною перевіркою для нетверезих водіїв.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.