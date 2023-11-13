Новый признак болезни: ученые смогли выявить рак желудка на ранних стадиях

Новый метод обнаружения смертельного и скрытного заболевания даст надежду сотням тысяч людей, которые страдают от рака желудочно-кишечного тракта.

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Группа исследователей из Университета Нагоя совершила значительный прорыв в области диагностики рака, определив новый белок крови — стромальный клеточный фактор 4 (SDF4) — в качестве более точного биомаркера для выявления рака желудка и других видов рака, в том числе на ранних стадиях. Это открытие может привести к повышению эффективности ранней диагностики болезни желудочно-кишечного тракта, который часто трудно обнаружить до его прогрессирования, что снижает эффективность лечения и увеличивает смертность, пишет New Atlas.

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Существующие биомаркеры, такие как карциноэмбриональный антиген (CEA) и углеводный антиген 19-9 (CA19-9), имеют ограничения по точности и могут быть подвержены влиянию нераковых состояний. Однако SDF4 показал многообещающие результаты в ранней диагностике. В своем исследовании ученые проанализировали образцы крови 582 онкологических больных и 80 здоровых контрольных групп. Было обнаружено, что уровень SDF4 постоянно повышен у онкологических больных, особенно у больных раком желудка, даже на первой стадии. Этот маркер продемонстрировал чувствительность 89% и специфичность 99% в отношении рака желудка, что значительно превосходит существующие маркеры CEA и CA19-9.

Несмотря на многообещающие результаты, исследователи признают, что размер выборки был относительно небольшим и ограничивался одним японским учреждением. Для подтверждения диагностической значимости SDF4 и внедрения его в клиническую практику необходимы дальнейшие исследования с более многочисленной и разнообразной когортой. Ведущий автор работы Такахиро Шинозука отметил потенциал SDF4 как диагностического инструмента для различных видов рака и его способность выявлять рак на ранних стадиях. Группа сотрудничает с компанией по разработке устройств для скрининга рака с целью внедрения SDF4 в рутинные методы выявления рака.

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