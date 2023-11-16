Мільйони врятованих життів: учені назвали фактори ризику розвитку раку, яким можна запобігти

Нове дослідження торкнулося щоденних звичок і факторів ризику, запобігання яким доступне кожній людині. Вчені закликали людей частіше звертати на них увагу.

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Щорічно у Великій Британії, США та інших країнах від раку, зумовленого факторами, яким можна запобігти, помирає приблизно 1,9 млн. осіб. Ця цифра являє собою значну втрату понад 30 млн. років життя на рік. Спільне дослідження, проведене Королівським коледжем Лондона, Міжнародним агентством з вивчення раку та Лондонським університетом королеви Марії, було присвячене чотирьом основним запобіжним факторам ризику: палінню, вживанню алкоголю, надлишковій вазі/ожирінню та інфікуванню вірусом папіломи людини (ВПЛ), пише King's College London.

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У новому дослідженні підкреслюється, що тільки на ці країни припадає більше половини щорічних випадків смерті від раку у світі. Примітно, що куріння тютюну стало основною причиною смертності від цих захворювань, яким можна запобігти: на нього припадає 1,3 млн смертей, що становить понад дві третини смертей, пов'язаних із вивченими факторами ризику.

Дослідники також оцінили кількість років життя, втрачених через рак, і виявили значну передчасну смертність. Вони виявили, що чотири фактори ризику призводять до загальної втрати понад 30 млн. років життя на рік.

Вплив цих факторів ризику варіювався в різних регіонах і при різних типах раку. Наприклад, в Індії найчастіше передчасно помирають від раку голови та шиї в чоловіків і гінекологічного раку в жінок. Навпаки, в інших країнах найзначніші втрати років життя були пов'язані з раком легень, спричиненим переважно курінням тютюну.

Автори дослідження припустили, що відмінності в смертності від раку в цих країнах можуть бути зумовлені відмінностями в системах надання медичної допомоги хворим на рак. Наприклад, в Індії та ПАР програми скринінгу шийки матки менш повні, ніж у Великій Британії та США, де успішно реалізуються ініціативи зі скринінгу та вакцинації проти ВПЛ.

Очевидні також гендерні відмінності: чоловіки частіше страждають від раку, пов'язаного з курінням і вживанням алкоголю, а жінки — від раку, пов'язаного з ожирінням.

У глобальному масштабі рак дедалі частіше вражає країни з низьким і середнім рівнем доходу. За прогнозами Cancer Research UK, у найближчі 50 років кількість нових випадків захворювання на рак у країнах з низьким рівнем доходу може збільшитися приблизно на 400% — з 0,6 до 3,1 млн. випадків на рік. У той час як у країнах з дуже високим рівнем доходів, таких як Велика Британія, за той самий період цей показник може збільшитися на 50%.

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