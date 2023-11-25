Фундамент майбутнього. Учені з'ясували, що споживання горіхів підвищує фертильність чоловіків

Нове дослідження показало, що щоденне вживання певної кількості горіхів сприяє зміцненню репродуктивної здатності у чоловіків.

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У недавньому систематичному огляді вчені проаналізували вплив споживання горіхів на чоловічу фертильність. Під час дослідження було проведено метааналіз даних із чотирьох наукових баз даних, в кінцевому рахунку сфокусований на чотирьох дослідженнях за участю 875 осіб, пише Medical News.

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Результати дослідження показали, що щоденне вживання щонайменше 60 г горіхів значно підвищує фертильність чоловіків завдяки поліпшенню життєздатності, рухливості та морфології сперматозоїдів. Однак вплив горіхів на жіночу фертильність залишається менш вивченим.

Підґрунтям для цього дослідження послугувала зростаюча глобальна заклопотаність проблемою безпліддя, на яке страждають 8-12% дорослого населення репродуктивного віку, причому в слаборозвинених країнах і країнах, що розвиваються, цей показник вищий. Хоча допоміжні репродуктивні технології (ДРТ) дають змогу розв'язати проблему, вони є дорогими і не всім доступні, що підкреслює необхідність використання природних методів підвищення фертильності.

Найважливішу роль у підвищенні фертильності відіграє харчування, причому середземноморська дієта позитивно впливає на фертильність як у чоловіків, так і в жінок. На основі цього навіть було розроблено дієту Pro-Fertility, багату на вітаміни B12, D і фолієву кислоту, яка спрямована на підвищення фертильності жінок і зміцнення здоров'я плода. При цьому особлива увага приділяється низькому впливу пестицидів.

Горіхи стають потенційним природним рішенням для підвищення фертильності, особливо для тих, хто харчується неповноцінно, заявляють учені. За їхніми словами, вони багаті білками, клітковиною, мінералами, вітамінами та біологічно активними сполуками, мають сприятливе співвідношення Омега-3:Омега-6 і низький вміст насичених жирів.

Дослідження, проведене відповідно до рекомендацій PRISMA, включало ретельний відбір із понад 11 тис. публікацій і зрештою зупинилося на чотирьох публікаціях за участю 646 чоловіків і 229 жінок. Результати двох високоякісних рандомізованих контрольних досліджень (РКД), включених до мета-аналізу, засвідчили, що щоденне споживання 60-75 г горіхів значно покращує якість сперми у чоловіків, які дотримуються західного стилю харчування. Однак вплив споживання горіхів на жіночу фертильність був обмежений, і в цій галузі необхідні подальші дослідження, підсумували вчені.

Раніше Фокус писав про те, що фізичне навантаження позитивно впливає на фертильність чоловіків. Дослідження, проведене вченими Гарвардської медичної школи, засвідчило, що у чоловіків, які регулярно піднімають важкі предмети на роботі, кількість сперматозоїдів вища.

Також Фокус писав про потенційний прорив у лікуванні безпліддя. Вченим вдалося створити мишей із двома батьками, використовуючи тільки чоловічі клітини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.