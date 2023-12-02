Все, що треба знати про зоряну величину: вчені пояснили, як можна побачити чергову комету

Коли ми читаємо новини про проліт комети, то часто сподіваємося побачити її вживу. Проте це не завжди виходить, і цьому є пояснення.

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Якщо ви коли-небудь замислювалися, чому астрономи так захоплюються вибухами комет або сліпучими зірками, то вся справа в цифрах — точніше, в значеннях зоряної величини. Величина небесних об'єктів — це не просто довільний вимір. Вона є ключем до розуміння того, наскільки яскравим або слабким є те чи інше явище у космічному просторі, пише IFLScience.

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Насамперед забудьте все, що ви знаєте про звичайні шкали — в астрономічному світі більші величини означають слабші об'єкти. Сонце, Місяць і Венера мають від'ємну зоряну величину.

Отже, коли комета або зірка має від'ємну зоряну величину, це все одно, що стати свідком небесного видовища, події, яка відбувається раз на покоління.

Шкала зоряних величин виникла в другому столітті, коли Птолемей класифікував зорі на основі їхньої яскравості. Він зрозумів, що всі яскраві зорі, насправді мали подібну яскравість, тож він класифікував їх як зірки першої зоряної величини.

Згодом Везі, яскравій зорі, присвоїли нульову зоряну величину. Сіріус та інші сліпучі об'єкти вважалися від'ємними величинами.

Математика, що стоїть за цим, може трохи запаморочити вам голову. Кожне збільшення на одну зоряну величину означає, що об'єкт у 2,52 раза слабший за попередній.

Отже, зорі на відстані 5 зоряних величин одна від одної в 5 разів яскравіші одна від одної. Ось кілька небесних прикладів, які допоможуть вам зрозуміти, що це таке:

Сонце: -27.

Повний місяць: -13.

Венера: -4.8.

Сіріус (яскрава зоря): -1.5.

Комета Понс-Брукса: 12.7.

Наднова 1987a (пік): 2.9.

Оптичні інструменти розширюють нашу досяжність, дозволяючи бачити об'єкти до 10 зоряної величини за допомогою бінокля. Телескопи, такі як Космічний телескоп імені Джеймса Вебба (JWST), можуть навіть фіксувати галактики зі слабкою зоряною величиною 34.

Проте зоряна величина не завжди постійна. Візьмемо, наприклад, Ведмедицю, яка в каталогах вказана як 0,5, але її яскравість впала до 1,7 у 2019-2020 роках під час затемнення, а згодом зросла до 0. Яскравість планет, таких як Марс, може змінюватися ще більше.

Попри це все, низька зоряна величина не гарантує видимість. Світлове забруднення, хмари і розташування Землі, Сонця та об'єкта відіграють вирішальну роль. Наприклад, комети найяскравіше світять близько до Сонця, тому їх важко помітити.

Астрономи поділяють зоряну величину на видиму та абсолютну. Видима зоряна величина — це те, наскільки яскравим об'єкт виглядає для нас на Землі.

Але іноді фахівці обговорюють абсолютну зоряну величину, яка вимірює внутрішню яскравість. Для зірок вона показує, наскільки яскравими вони виглядають на фіксованій відстані; для інших об'єктів вона вимірюється відстанню Земля-Сонце.

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Коли ми маємо справу з розсіяними об'єктами, такими як комети або туманності, зоряна величина — це сума всіх видимих яскравостей. Коли йдеться про світлове забруднення або перешкоди від Місяця, розсіяне світло зазнає набагато більшого впливу.

Тому інколи важко побачити комету або туманність четвертої величини в бінокль чи невеликий телескоп, тоді як зірку четвертої величини легко помітити.

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