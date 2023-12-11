Смерть в алюмінієвій упаковці: прихована небезпека енергетичних напоїв

Хоча енергетики широко популярні і представляють легкий і швидкий спосіб підбадьоритися, коли у нас не залишається сил, вони також щодня піддають нас смертельному ризику.

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Коли дні стають коротшими, а списки справ зростають, у багатьох із нас може виникнути спокуса дістати енергетичний напій, щоб додати трохи бадьорості у святкову метушню. Але перш ніж хапатися за цю рятівну банку, експерти пропонують дізнатися, що говорить наука про ці яскраві, пікантні та заряджаючі напої, пише WTOP News.

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Докторка Кейтлін Міркін, баріатричний хірург, ділиться деякими міркуваннями про те, чому з настанням довгих ночей ми можемо відчувати бажання впасти в сплячку. Але чи є енергетичні напої вирішенням проблеми сезонного занепаду сил?

Хоча енергетичні напої можуть здатися швидким способом підбадьоритися, у них є свій підступ. Містять велику кількість цукру, кофеїну та інших стимуляторів, вони можуть підвищити не тільки рівень енергії, а й кров'яний тиск і серцевий ритм. Але це ще не все — вони можуть посилити тривогу, порушити травлення, призвести до зневоднення і порушити сон.

У жовтні цього року 46-річний чоловік із Флориди раптово помер після вживання трьох напоїв із високим вмістом кофеїну. Це яскраве нагадування про потенційні небезпеки, які криються в цих банках.

Американська асоціація серця радить дорослим обмежувати споживання кофеїну до 400-600 мг на день, а підліткам — до 100 мг. Для порівняння, в одній банці енергетичного напою Monster міститься 86 мг кофеїну. Ще одним приводом для занепокоєння є цукор, що міститься в цих напоях. Справа не тільки в миттєвому припливі енергії — існує довгостроковий ризик розвитку діабету другого типу.

Перший енергетичний напій під назвою "Ліповітан D" був представлений в Японії 1962 року, насамперед для боротьби з втомою на роботі. Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Попри барвисту упаковку і цукерковий смак, енергетичні напої можуть виявитися не найкращим вибором для молодих організмів, що ростуть. Докторка Міркін попереджає про потенційний вплив на серцево-судинну і нервово-судинну системи дітей, що розвиваються.

Змішування енергетичних напоїв з алкоголем, поширена практика на святкових вечірках, може бути особливо ризикованою. Таке поєднання може маскувати відчуття сп'яніння, що призводить до потенційно небезпечних ситуацій.

То чи безпечно взагалі вживати ці енергетичні напої? За словами докторки Міркін, головне — це поміркованість. Для загалом здорової людини рідкісне вживання енергетичного напою навряд чи завдасть шкоди.

Напередодні святкового сезону важливо стежити за тим, що ми споживаємо. Енергетичні напої, попри їхню спокусливість, несуть у собі ризики, які варто враховувати. Замість того щоб тягнутися за яскравою баночкою, можливо, варто знайти здоровіші та екологічніші способи підтримання бадьорості та енергії в ці короткі дні та довгі ночі. Давайте не будемо забувати, що збалансований підхід — це найкращий рецепт здоров'я і щастя.

Раніше Фокус писав про продукт, додавання якого до кави може зробити її ще кориснішою. Всього один інгредієнт у невеликій кількості здатний значно посилити протизапальні властивості напою.

Також Фокус писав про користь однієї чашки кави перед інтенсивними тренуваннями. Численні дослідження показали, що споживання кофеїну може підвищити фізичну витривалість під час високоінтенсивних вправ, таких як біг, їзда на велосипеді або плавання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.