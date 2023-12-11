Смерть в алюминиевой упаковке: скрытая опасность энергетических напитков

Хотя энергетики широко популярны и представляют легкие и быстрый способ взбодриться, когда у нас не остается сил, они также ежедневно подвергают нас смертельному риску.

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Когда дни становятся короче, а списки дел растут, у многих из нас может возникнуть соблазн достать энергетический напиток, чтобы добавить немного бодрости в праздничную суету. Но прежде чем хвататься за эту спасительную банку, эксперты предлагают узнать, что говорит наука об этих ярких и пикантных и заряжающих напитках, пишет WTOP News.

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Доктор Кейтлин Миркин, бариатрический хирург, делится некоторыми соображениями о том, почему с наступлением длинных ночей мы можем испытывать желание впасть в спячку. Но являются ли энергетические напитки решением проблемы сезонного упадка сил?

Хотя энергетические напитки могут показаться быстрым способом взбодриться, в них есть свой подвох. Содержащие большое количество сахара, кофеина и других стимуляторов, они могут поднять не только уровень энергии, но и кровяное давление и сердечный ритм. Но это еще не все — они могут усилить тревогу, нарушить пищеварение, привести к обезвоживанию и нарушить сон.

В октябре этого года 46-летний мужчина из Флориды скоропостижно скончался после употребления трех напитков с высоким содержанием кофеина. Это яркое напоминание о потенциальных опасностях, таящихся в этих банках.

Американская ассоциация сердца советует взрослым ограничивать потребление кофеина до 400-600 мг в день, а подросткам — до 100 мг. Для сравнения, в одной банке энергетического напитка Monster содержится 86 мг кофеина. Еще одним поводом для беспокойства является сахар, содержащийся в этих напитках. Дело не только в мгновенном приливе энергии — существует долгосрочный риск развития диабета второго типа.

Первый энергетический напиток под названием "Липовитан D" был представлен в Японии в 1962 году, в первую очередь для борьбы с усталостью на работе Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Несмотря на красочную упаковку и конфетный вкус, энергетические напитки могут оказаться не лучшим выбором для молодых, растущих организмов. Доктор Миркин предупреждает о потенциальном воздействии на развивающуюся сердечно-сосудистую и нервно-сосудистую системы детей.

Смешивание энергетических напитков с алкоголем, распространенная практика на праздничных вечеринках, может быть особенно рискованной. Такое сочетание может маскировать чувство опьянения, что приводит к потенциально опасным ситуациям.

Так безопасно ли вообще употреблять эти энергетические напитки? По словам доктора Миркин, главное — это умеренность. Для в целом здорового человека редкое употребление энергетического напитка вряд ли причинит вред.

В преддверии праздничного сезона важно следить за тем, что мы потребляем. Энергетические напитки, несмотря на их соблазнительность, несут в себе риски, которые стоит учитывать. Вместо того чтобы тянуться за яркой баночкой, может быть, стоит найти более здоровые и экологичные способы поддержания бодрости и энергии в эти короткие дни и длинные ночи. Давайте не будем забывать, что сбалансированный подход — это лучший рецепт здоровья и счастья.

Ранее Фокус писал о продукте, добавление которого в кофе может сделать его еще полезнее. Всего один ингредиент в небольшом количестве способен значительно усилить противовоспалительные свойства напитка.

Также Фокус писал о пользе одной чашки кофе перед интенсивными тренировками. Многочисленные исследования показали, что потребление кофеина может повысить физическую выносливость во время высокоинтенсивных упражнений, таких как бег, езда на велосипеде или плавание.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.