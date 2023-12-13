Тривожні сигнали організму: чи є сухість у роті та очах симптомами COVID-19

У наш час симптоми COVID і його подальших наслідків лише розростаються великим списком. Вчені вивчили загадковий зв'язок хвороби і симптомів аутоімунних захворювань.

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Вчені та лікарі вже давно вивчають те, як такий вірус, як COVID-19, може вплинути на наше здоров'я в тривалій перспективі, після початкового зараження. Їхнє нещодавнє дослідження проливає світло на це питання, зокрема, на зв'язок між COVID-19 і аутоімунними захворюваннями, такими як синдром Сьогрена, пише Orgeon Live.

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Для початку давайте розберемося, що таке синдром Сьогрена. Це аутоімунне захворювання, що вражає насамперед залози, які виробляють сльози і слину, що призводить до сухості в очах і в роті. Люди із синдромом Сьогрена також часто відчувають втому і болі в м'язах. Цікаво, що це захворювання не завжди діагностується за специфічними антитілами; іноді його визначають за симптомами та наслідками.

Останні дослідження вказують на можливий зв'язок між COVID-19 і розвитком синдрому Сьогрена. У деяких важких випадках COVID-19 у пацієнтів розвивалися симптоми, характерні для синдрому Сьогрена. Подальше дослідження показало, що в них було виявлено аутоантитіла, пов'язані з цим синдромом. Ба більше, дослідження на лабораторних тваринах засвідчили, що інфекція COVID-19 може спричиняти появу цих самих аутоантитіл і знижувати вироблення слини та сліз.

Цей висновок має велике значення, оскільки дає змогу припустити, що вірусна інфекція, подібна до COVID-19, може спричиняти аутоімунну відповідь організму. Однак важливо зазначити, що у нас поки немає довгострокових даних про те, як захворювання може вплинути на розвиток аутоімунних захворювань, таких як хвороба Сьогрена. Хоча деякі симптоми, пов'язані з прийомом COVID, можуть з часом покращитися, існує ймовірність того, що вірус може спровокувати тривалі аутоімунні проблеми.

Для тих, хто відчуває ці симптоми, не все так похмуро, заявляють експерти. Так, ревматологи, які спеціалізуються на подібних захворюваннях, пропонують різні методи лікування, що допомагають впоратися з симптомами. Поки ми чекаємо на подальші дослідження, які дадуть чіткіші відповіді, ці результати свідчать про несподіваний і потенційно тривалий вплив COVID-19 на наше здоров'я і дають змогу нам розробляти стратегії лікування його наслідків.

Одна людина взагалі повідомила, що сильна алергія на пилок, яка мучила його протягом багатьох років, раптово покращилася після введення вакцини Moderna COVID-19. Хоча це звучить багатообіцяюче, важливо ставитися до подібних історій з обережністю. Наразі немає жодних наукових доказів, які б пов'язували вакцинацію COVID-19 із позбавленням від алергії. Поліпшення може бути спричинене й іншими чинниками, наприклад, зменшенням впливу пилку або природними коливаннями тяжкості алергії з плином часу.

Таким чином, перетин COVID-19 і аутоімунних захворювань, таких як синдром Сьогрена, — це нова й інтригуюча галузь досліджень. Вона підкреслює необхідність постійного вивчення довгострокових ефектів COVID-19 і наголошує на важливості звернення за кваліфікованою медичною допомогою для лікування нових симптомів, які з'являються або погіршуються, після прийому COVID. Як завжди, залишатися поінформованим і консультуватися з медичними працівниками — найкращий спосіб впоратися з цими складними проблемами здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навмисне заразили людей мутагенним вірусом Зіка в спробах знайти вакцину. Хоча вірус не становить безпосередньої небезпеки для дорослої людини, його жахливим наслідком є мікроцефалія у майбутніх новонароджених дітей жінок, які заразилися ним.

Також Фокус писав про новий штам коронавірусу під назвою Пірола і його небезпеки. Пандемія Covid-19 завершилася вже давно, але вірус, що мутує знов і знов, досі не послаблює свою присутність, вкотре явивши на світ потенційно небезпечний варіант.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.