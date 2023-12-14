Величезні 100-метрові маяки на Місяці вкажуть шлях астронавтам: є й інші особливості (фото)

Компанія зі США планує побудувати на супутнику Землі об'єкти, які забезпечуватимуть астронавтів світлом, електроенергією та зв'язком.

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Американська компанія Honeybee Robotics запропонувала концепцію, яка передбачає будівництво на Місяці величезних 100-метрових маяків, що слугуватимуть астронавтам як енергетичні та навігаційні об'єкти. Цей проєкт для подальшої реалізації обрало Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США, пише Space.

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Компанія Honeybee Robotics планує побудувати на Місяці маяки, які забезпечуватимуть астронавтів світлом, електроенергією та зв'язком. Ці об'єкти отримали назву LUNARSABER. Планується, що величезна енергетична вежа заввишки 100 метрів буде являти собою розгортається конструкцію, на якій будуть розташовані сонячні панелі. Цей об'єкт має збирати і зберігати енергію, одержувану від Сонця, забезпечувати астронавтів зв'язком і навігацією.

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Раніше вчені вважали, що на південному полюсі Місяця, де NASA планує висадити астронавтів у найближчому майбутньому, а також збудувати першу місячну базу, можна отримувати сонячне світло і перетворювати його на електроенергію протягом усього року. Але подальші спостереження показали, що насправді це не так. Навіть на краях найвищих кратерів рівень освітленості Сонцем не буває 100-відсотковим протягом усього року. Тому сонячні панелі потрібно розміщувати ще вище, щоб астронавти отримували безперебійний потік енергії.

Інженери з компанії Honeybee Robotics пропонують побудувати на краях місячних кратерів високі вежі, які можуть мати висоту 100, 200 і навіть 500 метрів Фото: space.com

Тому інженери з компанії Honeybee Robotics пропонують побудувати на краях місячних кратерів високі вежі, які можуть мати висоту 100, 200 і навіть 500 метрів. Згідно з проектом, можна побудувати не одну, а кілька веж LUNARSABER, які за допомогою сонячних панелей збиратимуть сонячне світло і перетворюватимуть його на електроенергію, а потім зберігатимуть. Цією енергією буде забезпечена як місячна база, так і різне технологічне обладнання на Місяці.

При цьому на вершині цих веж має бути розміщений величезний прожектор, який буде висвітлювати місцевість, що допоможе астронавтам і місяцеходам у дослідженні поверхні Місяця. Крім цього, ці маяки мають бути оснащені системами зв'язку і навігації, що дасть змогу астронавтам орієнтуватися на місцевості, а також підтримувати зв'язок із Землею. Цей проект, якщо отримає подальше фінансування, може бути реалізований протягом найближчих 10 років.

На вершині цих веж має бути розміщений величезний прожектор, який буде висвітлювати місцевість, що допоможе астронавтам і місяцеходам у дослідженні поверхні Місяця. Крім цього, ці маяки мають бути оснащені системами зв'язку і навігації, що дасть змогу астронавтам орієнтуватися на місцевості, а також підтримувати зв'язок із Землею. Фото: space.com

Крім технологій, призначених для Місяця, у компанії Honeybee Robotics зараз працюють над створенням роботизованої видобувної системи, призначеної для роботи на Марсі. Завдання системи під назвою RedWater проводити буріння поверхні Марса і добувати воду з глибини шляхом плавлення водяного льоду. Інженери кажуть, що система зможе добувати десятки тонн води на Марсі з глибини в десятки метрів. Таким чином, майбутні астронавти на Марсі будуть забезпечені таким дуже цінним і життєво важливим ресурсом. Термін реалізації проекту поки що невідомий.

Як уже писав Фокус, американська компанія Helicity Space отримала фінансування на розробку унікального термоядерного двигуна, який призначений для оснащення космічних кораблів і ракет. Завдяки цьому двигуну час польоту на Місяць або Марс має значно скоротитися, вважають вчені.